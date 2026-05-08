Шествие «Бессмертный полк» в Екатеринбурге состоится. Но это не точно

Акция «Бессмертный полк» в Свердловской области пройдет в очном формате. Об этом сообщили «Новому Дню» в департаменте информационной политики. «Учитывая важность обеспечения безопасности, решение может быть скорректировано в зависимости от оперативной обстановки в стране 9 мая», – уточнили там.

Напомним, шествия планировались в трех городах: Екатеринбург, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма. Для организации акции приняты усиленные меры безопасности.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

