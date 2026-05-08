Как Екатеринбург отметит День Победы: парад и «Бессмертный полк» состоятся, салют под вопросом

Екатеринбург готовится отметить 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этом году праздник пройдет с усиленными мерами безопасности. Рассказываем, что известно на данный момент.

Каким будет Парад Победы

Самая торжественная часть праздника остается неизменной. На площади 1905 года в 10:00 начнется парад, в котором примут участие пешие расчеты Екатеринбургского военного гарнизона. Военной техники не будет. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, на трибунах предусмотрено 1000 мест. Зрители будут проходить процедуру досмотра на четырех контрольно-пропускных пунктах. Парад продлится около получаса.

«Бессмертный полк» состоится

Свердловские власти приняли решение все-таки провести акцию «Бессмертный полк» в очном формате, несмотря на вчерашнее заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Но это решение не окончательное: оно может быть скорректировано в зависимости от оперативной обстановки в стране 9 мая, подчеркнули в ДИПе.

Шествия «Бессмертного полка» запланированы в трех городах – Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском. На акции будут усилены меры безопасности, а для участников составили длинный список ограничений. Например, нельзя брать с собой детские коляски, портативные аккумуляторы, продукты и напитки, большие рюкзаки и сумки.

В Екатеринбурге сбор участников «Бессмертного полка» объявлен в 9:00 у здания на Пушкина, 19. Людей будут допускать через КПП. Колонна начнет движение в 10:30 по маршруту: улица Пушкина – проспект Ленина – площадь 1905 года – проспект Ленина до пересечения с улицей Маршала Жукова.

Вечернего салюта, возможно, не будет

По традиции, День Победы в Екатеринбурге закрывает праздничный фейерверк. Ранее сообщалось, что салют начнется в 22:00 над акваторией Городского пруда. Однако, как рассказал источник «Нового Дня», сейчас обсуждается вопрос о возможной отмене салюта. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Программа праздника

После проведения парада и «Бессмертного полка» на площади 1905 года с 14:00 до 19:00 будут транслировать советские военные фильмы. На улице Горького с 11 до 15 часов пройдет выставка ретротехники. Здесь можно будет увидеть грузовик военного времени с деревянной кабиной «Захар Иванович», а также бронеавтомобили и мотоциклы.

Главную сцену праздника разместят в Историческом сквере. В 12:00 на площадке возле Капсулы времени начнется акция «Вальс Победы», в которой примут участие школьники и студенты. С 12:30 до 15:00 зрители увидят концерт «Мы внуки твои, Победа», где выступят коллективы детских школ искусств. В 19:00 начнется гала-концерт «За Россию, за мою!». В нем примут участие ансамбль танца и музыки «Иван да Марья» и фолк-группа Cantadora. Завершится концерт выступлением хора Валаамского монастыря.

Также памятные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в парке Маяковского и на крупных районных площадках.

Перекрытия, «сухой закон» и запрет самокатов

На время проведения праздника полиция Екатеринбурга переведена на усиленный режим охраны общественного порядка. В центре города 9 мая будет запрещена продажа алкоголя.

Ограничения вводятся с 8:00 до 23:00 в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – Челюскинцев. Также «сухой закон» будет действовать с 12:00 до 17:00 на территории парка семейного отдыха «Эльмашевский», на улице Старых Большевиков, от Энтузиастов до Баумана и на улице Баумана, от дома № 23 до дома № 44 по Баумана.

Кроме того, в центре Екатеринбурга с 00:10 субботы до 5:00 воскресенья запретят движение на самокатах и других СИМ. Для всего транспорта будут перекрыты центральные улицы 9 мая с 00:01 до 14:00, а также с 20:00 до окончания праздничных мероприятий. Общественный транспорт в праздник будет работать до часу ночи.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

