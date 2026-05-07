Что запрещено брать на «Бессмертный полк»: власти выпустили памятку для участников акции

В Свердловской области акция «Бессмертный полк» в очном формате 9 Мая состоится только в трех городах: в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Верхней Пышме. В Нижнем Тагиле шествие отменили из соображений безопасности.

В Екатеринбурге колонна участников «Бессмертного полка» начнет движение в 10:30 по маршруту: улица Пушкина – проспект Ленина – площадь 1905 года – проспект Ленина до пересечения с улицей Маршала Жукова. В Каменске-Уральском шествие пройдет по проспекту Победы, колонна стартует в 12:00 от памятника Герою Советского Союза Григорию Кунавину. В Верхней Пышме участники выйдут в 13:00 и пронесут портреты ветеранов по центральному проспекту города.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, всем участникам шествия необходимо будет пройти досмотр через рамки. В целях безопасности установлены правила. Так, на акцию запрещено проносить алкоголь и любые жидкости в объеме больше 500 мг, большие рюкзаки и сумки, зонты-трости, портативные аккумуляторы, сигареты и вейпы, спички и зажигалки, продукты и напитки (исключение делается только для детского питания в закрытой упаковке), детские коляски, велосипеды, ролики и, разумеется, оружие, опасные вещества, колющие и режущие предметы. Также запрещаются флаги и символика иностранных государств, политических партий и движений, общественных или религиозных организаций, любая реклама.

Участникам разрешается принести с собой флаг России, копию Знамени Победы, символику акции «Бессмертный полк», стилизованные символы СВО. Также вводится единый стандарт портретов родственников-ветеранов (он оформляется по онлайн-конструктору на сайте акции). Участники могут нести портреты на штендере, в руках или на шнуре, повесив на шею. Запрещено помещать портрет в рамку под стекло. Во время движения колонны не допускается формирования корпоративных групп со своей символикой, предупреждают организаторы акции.

По маршрутам шествия «Бессмертного полка» установят ограждения. За порядком будут следить сотрудники полиции и ЧОП, а также волонтеры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

