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Депутаты предложили провести выборы в заксо 20 сентября

Комитет заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности сегодня рассмотрел проект постановления о назначении очередных выборов депутатов регионального парламента.

Как сообщили в пресс-службе заксо, проектом предлагается провести очередные выборы 20 сентября, в Единый день голосования.

Вопрос о назначении выборов внесен в проект повестки 56-го пленарного заседания, которое состоится 16 июня.

Свердловское заксо избирается раз в 5 лет по смешанной схеме – 25 депутатов по одномандатным округам, а еще 25 – по партийным спискам.

Неделю назад областное отделение «Единой России» подвело итоги внутрипартийного предварительного голосования, однако окончательные списки кандидатов в депутаты будут утверждены позже.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Выборы в заксо

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