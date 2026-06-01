Генерал уступил директору АЭС, а ректор УрФУ – мэру

По итогам праймериз ЕР в заксо некоторые действующие депутаты сдали позиции.

Так, в голосовании по Белоярский группе победил директор БАЭС Юрий Носов, который прежде в выборах не участвовал. Генерал Тарас Исаков, участник СВО, который в этом созыве представляет КПРФ, занял только третье место.

В Верх-Исетской тергруппе побеждает главный врач ДГКБ № 9 Игорь Огарков.

В Железнодорожной – депутат ЕГД, директор УК РЭМП Железнодорожного района Александр Колесников уступил бывшему главе района Валентину Лаппо.

В Кировском районе первую строчку занял мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, однако он, скорее всего, в выборах участвовать не будет и уступит проходное место новому ректору УрФУ Илье Обабкову.

В Октябрьском районе побеждает гендиректор УОМЗ Анатолий Слудных.

В Орджоникидзевском – депутат ЕГД Алексей Вихарев.

В Чкаловской тергруппе победу одержал депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин.

В Верхнепышминской тергруппе победил сенатор Александр Высокинский.

В Красноуфимской группе бывший министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потеснил бывшего министра АПК, депутата Михаила Копытова.

В Нижнем Тагиле бывший начальник городской полиции Ибрагим Абдулкадыров занял только третье место, на первом – мэр закрытого Новоуральска Вячеслав Тюменцев.

В Ревде первую строчку занял замдиректора УГМК Мирослав Медведев.

В одномандатных округах новичков нtмного, но они есть. Например, по Березовскому округу уверенную победу одержал бывший мэр Евгений Писцов, а по Железнодорожному району – вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко. В Орджоникидзевском округе ведет биатлонист Антон Шипулин, который в этом году уходит из Госдумы, в Чкаловском – депутат ЕГД Сергей Павленко. В Первоуральске лидирует президент хоккейного клуба «Уральский трубник» Павел Булатов.

Окончательный список кандидатов партия составит позже, после региональной конференции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube