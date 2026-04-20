Уже три депутата от КПРФ заявились на праймериз «Единой России»

Уже три депутата свердловского заксо, которые сейчас состоят во фракции КПРФ, подали заявления об участии в предварительном голосовании «Единой России».

Как сообщается на сайте праймериз, это юрист Игорь Аксенов, гендиректор Ирбитского молочного завода Григорий Бачериков и участник СВО, генерал-лейтенант Тарас Исаков.

Сейчас в свердловском заксо – восемь депутатов от КПРФ. Еще один, Евгений Букреев, скончался в октябре 2025 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

