российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 апреля 2026, 15:40 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Уже три депутата от КПРФ заявились на праймериз «Единой России»

Уже три депутата свердловского заксо, которые сейчас состоят во фракции КПРФ, подали заявления об участии в предварительном голосовании «Единой России».

Как сообщается на сайте праймериз, это юрист Игорь Аксенов, гендиректор Ирбитского молочного завода Григорий Бачериков и участник СВО, генерал-лейтенант Тарас Исаков.

Сейчас в свердловском заксо – восемь депутатов от КПРФ. Еще один, Евгений Букреев, скончался в октябре 2025 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Выборы в заксо

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы в заксо,