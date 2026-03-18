На праймериз ЕР в свердловское заксо заявились два участника СВО (ФОТО)

Для участия в предварительном голосовании «Единой России» в Свердловской области подали документы два участника СВО. Информация о них появилась на официальном сайте праймериз.

Один из них – 49-летний Александр Боданин из Качканара, бывший машинист электровоза Качканарского ГОКа. В 2022 году он пошел на СВО добровольцем. За время службы с декабря 2022 года по январь 2025 года принимал участие в боевых действиях на Авдеевском, Соледарском, Клещеевском направлениях, а также в Белгородской и Курской области в 2024 году при отражении вторжения ВСУ. Имеет награды, в том числе медаль «За отвагу». Боданин планирует выдвигаться в заксо по Серовскому одномандатному округу № 24.

Второй участник СВО – 39-летний Михаил Коломоец из Екатеринбурга. Срочную службу служил в пограничных войсках. После начала СВО добровольно заключил контракт на военную службу. С декабря 2022 года по май 2023 год участвовал в боях под Кременной, ЛНР. Командуя группой эвакуации, вытащил с поля боя и оказал доврачебную помощь более 15 раненым военнослужащим. В том же году был награжден медалью за воинскую доблесть II степени и медалью Суворова. В мае 2024 года во время боев под Авдеевкой был тяжело ранен. Получил инвалидность III группы (военная травма). Награжден медалью «За отвагу». Планирует участвовать в выборах депутатов заксо в составе Верх-Исетской тергруппы «Единой России».

Добавим, на праймериз уже заявились два действующих депутата Госдумы – Андрей Альшевских и Максим Иванов. Парламентарии рассчитывают продолжить работу в своих округах – Свердловском и Асбестовском соответственно.

Фото: https://pg.er.ru/candidates?region=66

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube