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Пятница, 21 февраля 2020, 13:26 мск

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Слух дня: мэрия ищет организатора мероприятия на годовщину событий в сквере

В администрации Екатеринбурга ищут организатора мероприятия, которое можно провести 13 мая в сквере у театра драмы – в этот день исполнится год с момента противостояния, в котором участвовали противники строительства храма и его сторонники.

«Один из главных критериев – чтобы мероприятие было действительно масштабным, а не ради галочки. Во-первых, чтобы можно было заранее подать заявку в Министерство общественной безопасности Свердловской области на эту дату – так, что никто другой заявиться не сможет. Во-вторых, чтобы оно действительно прошло. Таким образом власти страхуются от того, чтобы никакие волнения не повторились снова», – говорят слухмейкеры.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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