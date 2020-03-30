Слух дня: правительство поделили на две касты, привилегированным делают тесты на коронавирус

В правительстве Свердловской области усилился раскол на две крупные группы – связаны они не со сферами влияния, а с банальным территориальным признаком. Как рассказывают слухмейкеры, обитателей «белого дома» поделили на тех, кто прибыл в регион из Тюменской области, как губернатор Евгений Куйвашев, и на всех остальных. «У тюменских регулярно берут пробы и отправляют трестировать на коронавирус. У остальных – нет», – рассказывает источник в правительстве.

Притом что сдать анализы на коронавирус у обычных людей практически нет возможности – если только они не вернулись из-за рубежа и не были в контакте с теми, у кого подтвержден Covid-19. Коммерческая лаборатория, которая получила тест-системы Роспотребнадзора, оказалась не готова к наплыву желающих – в первый же день открытия записи были разобраны все ближайшие места, людей записывают на месяц вперед и дальше.

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

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