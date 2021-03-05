Слух дня: вину за протестное шествие 31 января возложили на свердловского прокурора Охлопкова

В Екатеринбурге сегодня прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры Свердловской области с участием уральского полпреда Владимира Якушева, губернатора Евгения Куйвашева и заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева. Как рассказывают инсайдеры, на встрече зашел разговор о массовых акциях протеста сторонников Навального. Точнее, кто виноват в том, что 31 января толпа людей в течение четырех часов бродила по центру Екатеринбурга. Участники заседания пришли к выводу, что ответственность за продолжительное несанкционированное шествие должен нести прокурор области Сергей Охлопков.

Стоит отметить, что Охлопков находится в отпуске с 4 февраля 2021 года, и, по данным нашего агентства, не намерен возвращаться на работу. При этом трудовой договор со свердловским прокурором подписан практически до ноября 2021 года.

Екатеринбург. Другие новости 05.03.21

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