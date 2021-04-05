Слух дня: ледовую арену исключают из списка объектов Универсиады

Ледовую арену, которую строят на месте снесенной телебашни, исключили из списка спортивных объектов летней Универсиады 2023 года, рассказали источники, знакомые с ситуацией. Соответствующие документы, по данным инсайдеров, уже подписаны либо лежат на подписи.

Первоначально сообщалось, что многофункциональный спортивный комплекс построят в 2022 году. Предполагалось, что в нем пройдут некоторые тестовые соревнования перед Всемирными студенческими играми, однако впоследствии стало известно, что сроки меняются – и сначала появились данные об отмене тестовых мероприятий, а затем и о том, что арена будет достроена уже только после завершения Универсиады, в декабре 2023 года. Впрочем, представитель застройщика – ОАО «Ледовая арена» – ранее говорил, что сроки могут измениться и сдвинуться как на более позднее, так и на более раннее время, все зависит от финансирования, в том числе из бюджета.

При этом объект – один из ключевых для предстоящей Универсиады. На арене, которая строится не только и не столько ради хоккейных матчей, планировалось проводить и другие соревнования в рамках ВСИ. Более того, всем топам – из FISU и федерального правительства – обычно показывали этот объект как образцово-показательный. В частности, недавно его осматривал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Полуофициальное объявление о том, что сроки сдачи арены сдвинулись на декабрь 2023 года могло быть попыткой добиться от регионального правительства исполнить свои обязательства», – отмечает источник, знакомый с ситуацией.

Другой инсайдер добавляет, что эту стратегию может испортить случай – Универсиаду в китайском Чэнду сдвинули с 2021 на 2022 год. То же может произойти и с Екатеринбургом, и тогда Игры пройдут уже не в 2023-м, а в 2024 году. Кроме того, неисполнение обязательств со стороны региональных чиновников ставит под удар вообще всю затею с проведением ВСИ на Урале, в крайнем случае место проведения соревнований может быть изменено. Например, на Казань.

Екатеринбург. Другие новости 05.04.21

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