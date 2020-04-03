«Снизьте ожидания и дайте детям поскучать», – психолог рассказала, как совмещать удаленку и детей

Психологи советуют родителям, которые в условиях карантина проводят дома 24 часа и при этом продолжают работать, снизить планку собственных ожиданий. Перфекционизм только повысит тревожность и точно не поможет справиться с детскими капризами. Как организовать режим на самоизоляции с детьми, зачем нужны таймер и песочные часы, а также почему ребенок должен поскучать – в интервью с клиническим психологом центра «Семейные истории» Верой Золотых.

– Карантин длится уже почти неделю и, вероятно, продлится до конца месяца. У многих родителей, особенно тех, кто работают сейчас из дома, накопилось напряжение и чувство вины одновременно: полноценно работать и посвящать ребенку много времени не получается. Как найти баланс?

– Самое главное – снизить ожидания и убрать свой перфекционизм. Мы больше всего начинаем нервничать, когда ожидания не совпадают с реальностью. А с детьми не получится все спланировать и сделать идеально. Это как бывает с совсем малышами: мама ждет, что ребенок сейчас вот-вот уснет, планирует свои дела, находится в напряжении, что ребенок долго не спит. Ребенок считывает маму, чувствует напряжение, чувствует, что от него хотят уйти, и не засыпает еще дольше. Когда нет ожиданий, мама спокойна.

Дети спонтанные. И, по крайней мере, до 7 лет, сложно их ограничить строгими рамками. Поэтому в случае с маленькими детьми родителям придется подстраивать рабочие процессы под ритм жизни ребенка. Находить минуты, когда ребенок увлечен игрой, и делать свои дела. Планировать работу на сон-час. В общем, понадобится подстройка и сонастройка.

Еще очень важно установить в семье правила на время карантина, да и после него они будут актуальны. Например, всем членам семьи донести: есть время, когда маму (или папу) трогать нельзя – это только их время, не потому, что мама (или папа) его не любят, а потому что есть очень важные дела, которые им нужно закончить. Конечно, дети до определенного возраста не понимают временных отрезков. Можно постепенно приучать их с помощью больших песочных часов или какого-то звукового таймера на телефоне: пока песочек падает или пока тикает таймер, ты маму-папу не трогаешь и играешь сам. Отрезки можно постепенно увеличивать.

– Важно ли во время этого периода сидения дома соблюдать режим, особенно детям? Или можно дать послабления и пусть ребенок отдохнет?

– На мой взгляд, базовые пункты расписания нужно сохранять. Завтрак, обед, ужин, дневной сон – словом, все, что взрослые в состоянии контролировать, это нужно контролировать. Потому что когда ребенок не соблюдает режим, он легко перевозбуждается, ведь у детей еще слабо работает саморегуляция. Особенно это касается маленьких детей до 7 лет. Кроме того, если режим собьется, ребенку потом будет сложно адаптироваться при возвращении в садик.

– Надо ли объяснять ребенку, почему нельзя выходить на улицу, рассказывать про вирус?

– Зависит от запроса ребенка. Если он спрашивает, то нужно сначала без страшных историй рассказать, что это новое правило. Взрослые так договорились, что временно мы не гуляем, потому что можно заболеть. Это не навсегда, но пока вот такое правило. Многим детям этого достаточно. Если ребенок продолжает расспросы, можно порисовать вирусы, рассказать про них. Но не обязательно рассказывать ужасы про коронавирус и постоянно упоминать это слово.

– Многие дети страдают от изоляции. Спрашивают, почему не приходят гости, не приезжают бабушки и дедушки. Что говорить в таких случаях? Помогают ли видеоконференции заменять живое общение?

– У маленьких детей понимание мира сводится к «я – центр вселенной». Поэтому крайне важно объяснить, что ребенок не виноват в этой ситуации. Бабушка и дедушка не приезжают вовсе не из-за проступков ребенка. Дома мы сидим не потому, что ребенок плохо себя вел. Словами раз за разом доносить, что ребенок не виноват, потому что дети часто причисляют себе чувство вины за все происходящее вокруг и не всегда могут справиться с этим грузом сами.

Что касается видеоконференций, я ничего плохого в них не вижу. Если ребенок уже понимает, что за экранным человеком стоит живой человек, то почему нет? Сейчас некоторые практикуют даже дистанционных нянь – в условиях, когда няня не может приехать, она занимает ребенка чем-то по видеосвязи.

– И тут мы подходим к вопросу гаджетов. Я думаю, что многие родители сегодня дают послабления в просмотре мультиков, сидении с планшетами. Как не винить себя? И как все-таки контролировать количество экранного времени?

– Винить себя точно не надо. Сегодня гаджеты – это одна из неотъемлемых частей жизни. Нет смысла ребенка полностью этого лишать. Тем более ребенок видит, что мама и папа постоянно за компьютером, телефоном, но ему ничего этого нельзя. Он чувствует несправедливость.

Но контроль, конечно, остается за взрослым. Каждая семья сама решает, сколько экранного времени в день позволять. Но определенно нельзя оставлять ребенка с гаджетами один на один, поскольку у него нет еще достаточного уровня самоконтроля и он не сможет самостоятельно остановиться и переключиться на другое занятие.

Возможно, сейчас самое время посмотреть что-то познавательное, изучить какую-то полезную программу, поучиться рисовать на экране или выбрать другое занятие, которое будет интересно.

– Кстати, сейчас многие онлайн-сервисы для детей, наравне с онлайн-кинотеатрами, предлагают бесплатные подписки на уроки рисования, уроки языков и так далее. Это может завлечь ребенка и дать родителям свободное время?

– Если ребенок включится в процесс и ему станет интересно, то да. Но, скорее всего, первые уроки взрослому нужно будет сидеть рядом, все объяснять и показывать. И не забывайте, что все дети разные. Кому-то такой досуг не подходит совсем.

– Чем тогда занимать ребенка?

– Я как психолог – а не педагог, – выступаю за свободную игру. Сегодня у родителей слишком много тревоги, что ребенок придет и скажет: «Мне скучно, я не знаю чем заняться». Но надо снижать свой невроз в этом плане. В процессе скуки у ребенка начинает работать воображение, на первый план выступает творчество, он начинает придумывать себе занятие. Мама не должна быть аниматором и постоянно занимать ребенка. Ребенку нужно время на самостоятельность, чтобы он мог отыграть какие-то только свои сценарии. Да, он может подойти и привлечь родителя, но это будет его инициатива.

Что касается конкретных игр, то сейчас их такое большое разнообразие, что остановить свой выбор на чем-то конкретном поможет только знание своего ребенка. Одному будет интересно собирать пазл и лего, другой ни за что с этим сидеть не станет. Кто-то машинки бесконечно катать будет, другой – никогда. Нужно наблюдать за ребенком и предлагать ему варианты исходя из этого.

– А как помочь гиперактивным детям пережить этот период сидения в четырех стенах? Как научить их выплескивать энергию?

– В первую очередь, привлекать к домашнему хозяйству. Гиперактивные дети очень хорошо подключаются на слово «помощь». «Помоги маме расставить стулья, помоги накрыть стол». И обязательно надо часто повторять, какой у вас сильный ребенок, как вы бы без него не справились. Структурированная направленная активность – спасение для таких детей. Если у вас совсем маленький гиперактивный малыш, можно поиграть в игру-возню, когда взрослый и ребенок ползают, валяются, переворачиваются, щекочут друг друга. Так у детей сбрасывается телесное напряжение. Ведь они все переживания загоняют в тело.

Второе – для таких детей больше, чем для других, нужны правила, дисциплина. Иначе ребенок сам по себе встанет на уши. Нужно четко проговаривать: мы сейчас делаем это, потом будем делать это. Можно делать визуальное расписание дня на карточках, либо составлять чек-листы и ставить галочки напротив выполненных дел. Опять же, таймеры хорошо работают с такими детьми: мы сейчас 10 минут читаем, потом ты 10 минут бегаешь. Детям надо знать, что не самое любимое занятие не будет тянуться вечность.

– О детях поговорили. А как быть родителям? Как в прямом смысле не сойти с ума?

– Я уже говорила и повторю еще раз: снизить планку. Не ожидать многого. Мамы у нас любят, чтобы все было идеально. Важно принять тот факт, что так не будет. И, конечно, находить время для себя. Хотя бы несколько раз в день по 15 минут. Четко проговаривать всем членам семьи: меня сейчас не трогать.

Как в той притче про еврейскую маму: «Ша, дети, мама делает для вас счастливую маму».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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