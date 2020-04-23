Психолог рассказала, как объяснить ребенку что такое коронавирус и почему нельзя выходить из дома

Многие родители за месяц уже устали объяснять детям – почему они не ходят в садик, школу и почему нельзя выйти даже погулять. Психологи советуют не нагнетать обстановку и обязательно использовать игровой формат: можно поиграть в Робинзона Крузо и зачеркивать палочки по числу дней в карантине, можно придумать супергероя, который победит вирус. Главное – самим родителям не транслировать тревогу.

За советами «Новый День» обратился к клиническому психологу центра «Семейные истории» Вере Золотых. Специалист советует, рассказывая о коронавирусе, следовать за ребенком и его вопросами. Не надо пугать детей, достаточно будет объяснить, почему мы сейчас не выходим из дома и что рано или поздно эта ситуация закончится – нужно только потерпеть.

«Можно взять на вооружение правило трех не: не сгущать краски, не нагнетать эмоции и не драматизировать ситуацию. Важно идти ровно от потребностей ребенка. Не нужно фантазировать на тему собственной тревоги. Часто бывает так, что мы сначала сами эту тревогу помещаем в ребенка, а затем делаем попытки ее же снять. Со стороны это выглядит так: «Нет, это не я тревожусь. Я-то как раз спокойная, как танк, это ребенку плохо. А я его успокаиваю и объясняю ему что к чему». В это время ребенок доедает свою конфету и в ус не дует, что что-то вокруг не так! – рассказывает Вера Золотых. – Для ребенка главное чувствовать себя в безопасности, опираясь на значимого взрослого».

При этом, конечно, у каждого возраста есть свои особенности развития. И при разговорах о коронавирусе стратегия поведения родителя должны быть разной. Публикуем советы психолога по возрастам.

Дети до 3 лет

«У детей раннего возраста до трех лет, скорее всего, и интереса нет к тому, что такое вирус. Для них самое главное – это спокойствие и ресурсное состояние родителя. Если мама в порядке, она не в депрессии, не в тревоге, не в гневе, а спокойна и уверена в себе, то для ребенка это сигнал – все хорошо, все под контролем».

Дети от 3 до 7 лет

«Дошкольникам после трех лет достаточно объяснить, что все взрослые договорились между собой и разработали план по защите людей от этой болезни. Главный пункт плана – нужно находиться дома, в безопасности. Этим мы помогаем защитить друг друга от заражения и сами защищены. И чем больше людей будут соблюдать это правило, тем быстрее вирус ослабнет и тем быстрее мы пойдем гулять. А еще есть правило – тщательно мыть руки.

Старайтесь хвалить ребенка за терпение и за проявление воли. Особенно это важно гиперактивным детям. Им действительно сложно усидеть дома. Делая акцент на том, что ребенок справился, вы повышаете его самооценку.

Если вы чувствуете в себе силы и желание, можно подключать игровые элементы. Вспомните книгу про Робинзона Крузо. Поиграйте в необитаемый остров. Нарисуйте где-нибудь черточки, как будто они символизируют дни пребывания на этом острове. И каждый день зачеркивайте. Совместно с ребенком составьте план действий на эти дни. При этом важен не результат – выполнение плана, – а сам процесс, когда ребенок включает творчество и фантазию, придумывает занятия себе или всей семье.

Можно подключить творчество – порисовать или сочинить сказку – через рисунок дети могут выражать тревоги, страхи, гнев, находить для себя ресурсы. А сказка может помочь справиться с внутренним напряжением и найти желаемый выход из сложившейся ситуации. Если ребенок по какой-то причине уже напуган, обязательно придумайте героя, который сражается с коронавирусом и побеждает его».

Дети-школьники

«Если говорить о школьном возрасте, то тут разговор стоит строить серьезный, без паники и назидания. Есть ситуация, которая требует соблюдения договоренностей, правил. Нужно следовать рекомендациям врачей. И мы, как сознательные и ответственные люди, способны повлиять на сложившуюся ситуацию, оставаясь дома.

Тут степень интереса ребенка к коронавирусу может быть глубже. Ребенок всерьез может увлечься тем, что же это такое и какое влияние на человека вирус может оказывать. В этом случае важно, какими источниками будет пользоваться ребенок для того, чтобы этот интерес удовлетворить. Не стоит смотреть и слушать все подряд. Найдите какие-нибудь интересные научно-популярные медицинские статьи, выступления врачей, которым вы сами доверяете и организуйте настоящее исследование. Важно не превращать это исследование в навязчивый интерес и одержимость, потребляемой информации на эту тему должно быть в меру».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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