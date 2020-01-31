Нет комментариев – нет проблемы? Почему свердловский Роспотребнадзор игнорирует указания полпреда президента в ситуации с коронавирусом

В Свердловской области было уже четыре подозрения на коронавирус. О первых двух рассказали в среду в полпредстве, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил, что пробы были проанализированы в местных лабораториях и в новосибирском «Векторе». Результат – отрицательный. О двух других стало известно сегодня, как выяснилось, двух девушек доставили в больницы Нижнего Тагила с подозрением на новую китайскую инфекцию. Обе вернулись с отдыха из КНР. Однако уточнить эту информацию в свердловском Роспотребнадзоре отказались, заявив: «Что касается подозрений, комментариев не будет».

Позиция санитарного ведомства вызывает недоумение – с учетом мгновенного распространения информации по соцсетям и того, что обычные люди не станут утруждать себя проверкой фактов, молчание официальных структур порождает страхи, а за ними – и жуткие слухи, не имеющие общего с действительностью. Об этом на совещании в среду говорил полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов. В ответ на жалобы представителей уральских регионов о том, что соцсети полнятся недостоверной информацией, слухами и страшилками, он отрезал: «Вакуум заполняется всегда. Есть какая-то ситуация – давайте информацию от Роспотребнадзора. Чтобы слухи не появлялись. Чтобы вам не приходилось оправдываться». Представитель Путина на Урале четко дал понять, что скрывать и утаивать – лишь плодить беспочвенные подозрения. И, казалось, его позиция была понята, а указания приняты к исполнению.

Но уже сегодня свердловские СМИ наблюдают обратную картину: по ситуации в Нижнем Тагиле структуры, которым предписано взаимодействовать с прессой, чтобы не допустить паники, предпочитают занять позицию «нет комментария – нет проблемы». Разумных объяснений такой тактики нет, зато реакцию общества, изрядно запуганного повесткой мировых средств массовой информации, которые каждый день рассказывают то о закрытии границ с Китаем, то о признании коронавируса угрозой миру от ВОЗ, спрогнозировать несложно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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