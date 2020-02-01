Если рядом чихнул китаец... Колонка главного редактора РИА «Новый День» Полины Румянцевой

Мир накрывает паника. По поводу коронавируса. Всех сотрудников крупных российских воздушных гаваней принудительно облачили в маски. То, что эти маски ни от чего не защитят и преградой вирусу не станут, похоже, никого не волнует. В данном случае – паникует начальство портов. Ибо надо же что-то делать. Как говорится, если мы не можем остановить крейсер, давайте искать пуговицу. Подчиненные на все согласны и мрачно шутят, что скоро будут вынуждены ходить на работу в костюмах химзащиты и противочумных клювах. А что делать?

Паникуют и пассажиры. По беглой прикидке, в маски и респираторы обрядилось примерно 20 процентов посещающих порты людей. И они часами сидят в этих масках и респираторах, которые, повторим, ни от чего не защищают, а через пару часов и сами превращаются в большой источник заразы. Но люди не заморачиваются, им так проще. Лететь надо? Надо. Вирус остановить никак нельзя? Никак. Значит, надо надеть маску, вон, другие же надели.

Хуже всех сейчас болеющим и выздоравливающим пассажирам. Если кто-то чихнет в толпе – все, это верный повод для неодобрительных взглядов. Если чихнул китаец, кажется, все бросаются врассыпную и стараются рядом не дышать. В самолетах китайцев стали стараться сажать кучно, не смешивая с другими пассажирами. Особенно с русскими женщинами. И в данном случае поговорка про русских с китайцами, которые братья навек, вообще не работает. Нет, мы не братья. И не сестры. И громче всех про то, что они не хотят сидеть с «этими китайцами», кричат русские пассажиры. Потому что все уже знают правду, которую от нас скрывают власти: на самом деле вирус убежал из секретной военной лаборатории в Ухани. Или его специально выпустили. И теперь миру грозит вторая испанка. Или что похуже. Поэтому не дай бог тебе, китаец, начать чихать в самолете...

Екатеринбург, Полина Румянцева

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