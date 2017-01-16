Екатеринбургский ФК «Урал» всем составом улетел на Кипр

Публикации за 16.01.17

Сегодня чартерным рейсом из Екатеринбурга футболисты «Урала», пройдя углубленное медицинское обследование и первые тренировки на клубной базе «Бажовия», вылетели на зарубежные сборы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, подготовку ко второй части сезона-2016/17 уральская команда продолжит на Кипре, где проведет три сбора. Первый из них подопечные Александра Тарханова проведут в Пафосе. Там «шмели» пробудут с 16 по 29 января. По прилету на Кипр у команды запланирована вечерняя тренировка, в дальнейшем занятия будут проходить в двухразовом режиме, сообщили сегодня в пресс-службе клуба. Кроме того, в планах тренерского штаба «Урала» провести 4 контрольных игры. Согласно предварительному расписанию, два матча пройдут 22 января, а еще две игры – 28 января. Информация о соперниках и времени начала игр будет опубликована позже.

Второй сбор, как сообщалось ранее, пройдет в городе Лимасол. Вылетит туда команда 2 февраля, а вернется 11-го. За это время планируется сыграть три товарищеских матча. Третий сбор пройдет также в Лимасоле. Там планируется сыграть два контрольных матча. Начнется УТС 15 февраля. Дата окончания пока не известна. Она зависит от календаря «Урала» во второй части сезона».

Первую часть чемпионата России екатеринбургский клуб закончил на 13 строчке в турнирной таблице, имея после 17 игр в своем активе лишь 14 очков.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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