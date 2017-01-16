Девятилетняя девочка из Екатеринбурга провела урок для футболиста «Урала»

Публикации за 16.01.17

Девятилетняя жительница Екатеринбурга Александра Крашенинникова написала письмо футбольному Деду Морозу – она попросила исполнить ее желание и дать ей возможность провести урок для игрока ФК «Урал». Школьница научила капитана «шмелей» Артема Фидлера играть на саксофоне.

Как сообщили в пресс-службе «Урала», урок прошел вчера днем. Девятилетняя Саша научила футболиста правильно держать саксофон в руках, показала, как извлекать из него ноты, а также исполнила несколько мелодий. «Когда я узнала, что мое желание исполнится, безумно обрадовалась. Мои любимые футболисты – Артем Фидлер и Роман Павлюченко, больше всего мне хотелось встретиться с кем-нибудь из них. Артем хорошо проявил себя на первом уроке, мне кажется, если он захочет, может быстро научиться», – сказала девочка.

Будет ли продолжать обучение капитан «Урала», впрочем, неизвестно. «Саксофон мне показался романтичным инструментом, понравилось слушать и играть. Вообще я, конечно, удивился, что девочка загадала такое желание, сейчас дети все больше просят что-то материальное. Мне было очень приятно, поэтому я с удовольствием согласился», – говорит Артем Фидлер.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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