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Екатеринбург

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Публикации за 16.01.17

Девятилетняя девочка из Екатеринбурга провела урок для футболиста «Урала»

Девятилетняя девочка из Екатеринбурга провела урок для футболиста «Урала»

Девятилетняя жительница Екатеринбурга Александра Крашенинникова написала письмо футбольному Деду Морозу – она попросила исполнить ее желание и дать ей возможность провести урок для игрока ФК «Урал». Школьница научила капитана «шмелей» Артема Фидлера играть на саксофоне.

Как сообщили в пресс-службе «Урала», урок прошел вчера днем. Девятилетняя Саша научила футболиста правильно держать саксофон в руках, показала, как извлекать из него ноты, а также исполнила несколько мелодий. «Когда я узнала, что мое желание исполнится, безумно обрадовалась. Мои любимые футболисты – Артем Фидлер и Роман Павлюченко, больше всего мне хотелось встретиться с кем-нибудь из них. Артем хорошо проявил себя на первом уроке, мне кажется, если он захочет, может быстро научиться», – сказала девочка.

Будет ли продолжать обучение капитан «Урала», впрочем, неизвестно. «Саксофон мне показался романтичным инструментом, понравилось слушать и играть. Вообще я, конечно, удивился, что девочка загадала такое желание, сейчас дети все больше просят что-то материальное. Мне было очень приятно, поэтому я с удовольствием согласился», – говорит Артем Фидлер.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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