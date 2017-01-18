Определены соперники «Урала» на кипрском сборе

Публикации за 18.01.17

На первом в этом году зарубежном сборе, который футболисты «Урала» проводят в кипрском Пафосе, екатеринбургская команда планирует провести 4 контрольных матча. Поединки состоятся 22 и 28 января – по два матча в день.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе клуба, 22 января подопечные Александра Тарханова сразятся с двумя румынскими клубами. Утром екатеринбуржцы встретятся в Пафосе с клубом «Астра» (Плоешти), который после первой части чемпионата Румынии занимает седьмое место в турнирной таблице. А вечером уральцы переберутся в соседний Лимассол, где сыграют с лидером чемпионата Румынии – клубом «Вииторул» (Констанца). Ориентировочно, матчи начнутся в 11:00 и в 18:00 по местному времени.

28 января у «Урала» также запланированы две товарищеские встречи – утром и вечером. Соперник по первому матчу пока не определен, а вот команда, с которой екатеринбуржцы сыграют вечером, уже известна. Это середняк чемпионата Польши – клуб «Погонь» (Шецин). Место проведения встречи, а также время ее начала, уточняются.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

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