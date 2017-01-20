ФК «Урал» проведет отборочный этап чемпионата мира по киберфутболу

Публикации за 20.01.17

В Екатеринбурге пройдет отборочный этап всероссийских соревнований по киберфутболу – победители 16 первенств будут представлять по одному клубу РФПЛ и на чемпионате в Уфе выяснят, кто из них лучше. Победитель российских соревнований будет защищать честь триколора на мировом чемпионате, который проходит под эгидой FIFA.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе футбольного клуба «Урал», отборочный этап Кубка РФПЛ по киберфутболу пройдет через неделю, 28 января. Участники должны будут выяснить, кто из них лучший игрок в FIFA-17. «Победитель этого этапа заключит контракт с футбольным клубом «Урал» и будет представлять нашу команду в соревнованиях по киберфутболу», – отметили в пресс-службе «шмелей».

Так, победитель отправится в Уфу, где 24 февраля сразится с 15 другими спортсменами, каждый из которых также будет представлять клуб РФПЛ. Все расходы, связанные с поездкой своего представителя, ФК «Урал» берет на себя. «Чуть позже, в марте, состоится открытый чемпионат РФПЛ, в котором также сразятся победители региональных отборочных этапов и где будет разыграна путевка на мировое первенство», – сказали в пресс-службе клуба.

Соревноваться екатеринбургские киберфутболисты будут на консолях Sony PlayStation 4. Старт турнира намечен на 12:00 28 января. Сорвенования пройдут в кофейне Coffee Project (БЦ «Сувовров», Радищева, 6»а»). «Для участия в соревнованиях необходимо отправить заявку на электронную почту promo@fc-ural.ru до 27 января включительно. В заявке необходимо указать ФИО, возраст, город проживания и контактный телефон», – добавили в пресс-службе клуба.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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