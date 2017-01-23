На просмотре в ФК «Урал» находится футболист сборной Аргентины – «новый Месси» (ФОТО)

Публикации за 23.01.17

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» просматривает нападающего молодежной сборной Аргентины Макси Ролона, которого западные журналисты называют «новым Месси». Эту информацию подтвердил СМИ пресс-атташе команды Никита Медведевских.

Как передает корреспондент NDNews.ru, 22-летний футболист вошел в стартовый состав российской команды на контрольный матч против румынской «Астры», который состоялся в рамках сбора «Урала» на Кипре. Ранее Ролон являлся игроком молодежной команды испанской «Барселоны». Его предыдущим клубом был бразильский «Сантос». С лета 2016 года юноша является свободным агентом.

По данным из открытых источников, Ролону зарубежные СМИ несколько лет назад прочили славу Лео Месси (он и сам не скрывает своей профессиональной симпатии к нему, о чем говорит на своих страничках в социальных сетях). Что интересно, оба игрока родом из города Росарио. Ролон также невысок (рост всего 169 см), играет на позиции правого нападающего, хотя его можно использовать на любом месте в группе атаки. По информации «Чемпионат.ком», на родине юноша тренировался в клубе «Барселона Хуниорс Лухан» – по сути, местном филиале каталонского гранда, созданном как раз для того, чтобы не упустить «новых Месси». С Ролоном связывались большие надежды, и даже настоящий Месси собирал данные о возможном новичке «шмелей». Но пока что Макси не оправдал ожиданий экспертов.

С «Барселоной» Ролон выиграл юношескую лигу УЕФА сезона-2013/14, а также молодежный чемпионат Южной Америки в составе сборной Аргентины. Но в национальных чемпионатах пока не смог полностью проявить себя. Поскольку ему не давали постоянной игровой практики, он в итоге стал свободным агентом и решился на просмотр в «Урал». Как отмечают СМИ, чемпионат России – не тот турнир, о котором мечтал «новый Месси». Но, возможно, «Урал» поможет Ролону перезапустить карьеру. К тому же Александр Тарханов умеет работать с молодыми, талантливыми игроками. Достаточно вспомнить, как раскрывался в Екатеринбурге Федор Смолов. Сегодня трансферная стоимость Ролона оценивается в 250 тыс. евро. Если он засверкает в российском чемпионате, «Урал» в будущем заработает на нём в десятки раз больше.

В настоящее время «Урал» находится на зарубежном сборе. В минувшие выходные «шмели» провели два контрольных матча. Сначала подопечные Тарханова встречались с румынским клубом «Астра», действующим чемпионом своей страны. Поединок закончился поражением нашей команды со счетом 2:4. В другой игре – с нынешним лидером чемпионата Румынии, «Урал» оказался сильнее, обыграв клуб «Вииторул» со счетом 1:0. Следующие контрольные матчи «оранжево-черные» проведут 28 января.

Добавим, что в прошлую пятницу палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела официальную жалобу екатеринбургского ФК «Урал» к бывшему главному тренеру команды Вадиму Скрипченко, который поспешно покинул штаб «шмелей» после резонансного поражения от «Терека» (1:4). Исковое требование касалось взыскания с тренера суммы за досрочный разрыв контракта, которая равняется 3-месячной заработной плате. В итоге РФС обязал тренера Вадима Скрипченко выплатить неустойку «Уралу» в размере 4,5 миллионов рублей. Со своей стороны «Урал» ему должен 900 тысяч.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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