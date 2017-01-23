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Екатеринбург

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Публикации за 23.01.17

На просмотре в ФК «Урал» находится футболист сборной Аргентины – «новый Месси» (ФОТО)

На просмотре в ФК «Урал» находится футболист сборной Аргентины – «новый Месси» (ФОТО)

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» просматривает нападающего молодежной сборной Аргентины Макси Ролона, которого западные журналисты называют «новым Месси». Эту информацию подтвердил СМИ пресс-атташе команды Никита Медведевских.

Как передает корреспондент NDNews.ru, 22-летний футболист вошел в стартовый состав российской команды на контрольный матч против румынской «Астры», который состоялся в рамках сбора «Урала» на Кипре. Ранее Ролон являлся игроком молодежной команды испанской «Барселоны». Его предыдущим клубом был бразильский «Сантос». С лета 2016 года юноша является свободным агентом.

По данным из открытых источников, Ролону зарубежные СМИ несколько лет назад прочили славу Лео Месси (он и сам не скрывает своей профессиональной симпатии к нему, о чем говорит на ). Что интересно, оба игрока родом из города Росарио. Ролон также невысок (рост всего 169 см), играет на позиции правого нападающего, хотя его можно использовать на любом месте в группе атаки. По информации «Чемпионат.ком», на родине юноша тренировался в клубе «Барселона Хуниорс Лухан» – по сути, местном филиале каталонского гранда, созданном как раз для того, чтобы не упустить «новых Месси». С Ролоном связывались большие надежды, и даже настоящий Месси собирал данные о возможном новичке «шмелей». Но пока что Макси не оправдал ожиданий экспертов.

Новый День: На просмотре в ФК ''Урал'' находится футболист сборной Аргентины – ''новый Месси'' (ФОТО)

С «Барселоной» Ролон выиграл юношескую лигу УЕФА сезона-2013/14, а также молодежный чемпионат Южной Америки в составе сборной Аргентины. Но в национальных чемпионатах пока не смог полностью проявить себя. Поскольку ему не давали постоянной игровой практики, он в итоге стал свободным агентом и решился на просмотр в «Урал». Как отмечают СМИ, чемпионат России – не тот турнир, о котором мечтал «новый Месси». Но, возможно, «Урал» поможет Ролону перезапустить карьеру. К тому же Александр Тарханов умеет работать с молодыми, талантливыми игроками. Достаточно вспомнить, как раскрывался в Екатеринбурге Федор Смолов. Сегодня трансферная стоимость Ролона оценивается в 250 тыс. евро. Если он засверкает в российском чемпионате, «Урал» в будущем заработает на нём в десятки раз больше.

В настоящее время «Урал» находится на зарубежном сборе. В минувшие выходные «шмели» провели два контрольных матча. Сначала подопечные Тарханова встречались с румынским клубом «Астра», действующим чемпионом своей страны. Поединок закончился поражением нашей команды со счетом 2:4. В другой игре – с нынешним лидером чемпионата Румынии, «Урал» оказался сильнее, обыграв клуб «Вииторул» со счетом 1:0. Следующие контрольные матчи «оранжево-черные» проведут 28 января.

Добавим, что в прошлую пятницу палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела официальную жалобу екатеринбургского ФК «Урал» к бывшему главному тренеру команды Вадиму Скрипченко, который поспешно покинул штаб «шмелей» после резонансного поражения от «Терека» (1:4). Исковое требование касалось взыскания с тренера суммы за досрочный разрыв контракта, которая равняется 3-месячной заработной плате. В итоге РФС обязал тренера Вадима Скрипченко выплатить неустойку «Уралу» в размере 4,5 миллионов рублей. Со своей стороны «Урал» ему должен 900 тысяч.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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