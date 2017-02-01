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Екатеринбург

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Публикации за 01.02.17

Имя нового главы фонда капремонта назовут в конце февраля

Имя нового главы фонда капремонта назовут в конце февраля

Уже через две недели в Екатеринбурге пройдет тестирование кандидатов на пост главы фонда капремонта Свердловской области. Второй этап конкурса, где выбирают нового гендиректора регионального оператора, будет чем-то похож на ЕГЭ или экзамен в ГИБДД.

Как сообщил NDNews.ru министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, тестирование пройдет 15 февраля. Он напомнил, что этот этап конкурса проводит федеральный Минстрой – все результаты тестов уйдут туда, затем из ведомства пришлют данные о прошедших в следующий этап кандидатах. «Проводится на компьютере. Чем-то похоже на ЕГЭ», – сказал г-н Смирнов.

Третьим этапом будет собеседование. После него – по сумме набранных баллов – объявят победителя конкурса. Как сказал агентству министр, имя нового генерального директора фонда капремонта МКД Свердловской области огласят уже в конце февраля.

Напомним, заявки в конкурсную комиссию подали 9 человек. В их числе глава Сухого Лога Станислав Суханов, которого называют наиболее вероятным претендентом на пост гендиректора фонда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

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