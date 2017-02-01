ФК «Урал» сыграет с «Краснодаром» в 1/4 финала Кубка России 28 февраля

Публикации за 01.02.17

Сегодня стала известна точная дата матча 1/4 финала Кубка России между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром».

Как передает корреспондент NDNews.ru, встреча, которая состоится в Екатеринбурге, пройдет 28 февраля. Информация о времени начала матча появится позже. Сейчас на домашнем стадионе ФК «Урал» – «СКБ-Банк Арене» – идет подготовка поля. Рабочие в течение нескольких последних дней очищали газон и трибуны от снега. Далее газон накроют специальной пленкой и включат подогрев.

Напомним, ФК «Урал» вышел в 1/4 финала Кубка России, обыграв пермский «Амкар» в 1/8 в серии пенальти. «Шмели» участвовали во всех розыгрышах Кубка России, и их выступление в турнире оставляет желать лучшего. Высшим достижением клуба стал выход в полуфинал в сезоне-2007/08, где «Урал» встречался все с тем же «Амкаром». Тогда екатеринбуржцы проиграли со счетом 0:1 и не вышли в финал. Дважды «Урал» доходил до 1/4 финала, но в сухом остатке рубеж 1/8 финала екатеринбуржцы преодолевали только трижды из 23 раз.

Так, в 2015 году екатеринбургский клуб в 1/8 проиграл ЦСКА, в 2014-ом в 1/16 финала проиграл «Крыльям Советов». В сезоне-2013/14 «шмели» по пенальти уступили «Тосно». За год до этого – махачкалинскому «Анжи», а до этого – казанскому «Рубину». В 2010-м «оранжево-черные» вовсе сенсационно (впрочем, как и в 2013-ом) выбыли из борьбы за кубок. Являясь фаворитом встречи, уральская команда в 1/32 финала проиграла клубу «Горняк» из второго дивизиона со счетом 3:2.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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