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Екатеринбург

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Публикации за 01.02.17

ФК «Урал» подписал контракт с киберфутболистом (ФОТО)

ФК «Урал» подписал контракт с киберфутболистом (ФОТО)

Сегодня соглашение с футбольным клубом «Урал» заключил 18-летний киберфутболист Омар Алиев. Для клуба, как и для и игрока, – это первый опыт подобного сотрудничества.

Новый День: ФК ''Урал'' подписал контракт с киберфутболистом (ФОТО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, Алиев – студент Уральского политехнического колледжа. По контракту он будет представлять футбольный клуб «Урал» на первом Кубке РФПЛ по киберфутболу, в котором примут участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги. Соревнования пройдут в конце февраля в Уфе. Согласно условиям соглашения, клуб берет на себя обязательства покрыть все расходы, связанные с проездом и проживанием.

Новый День: ФК ''Урал'' подписал контракт с киберфутболистом (ФОТО)

«Российская футбольная премьер-лига активно развивает киберфутбол, проводит разные мероприятия. В этом году лига проводит первый кубок по киберфутболу и предложила всем клубам провести отборочные этапы у себя в городах, чтобы выбрать своих представителей для этого турнира. Мы не остались в стороне. Киберфутбол набирает популярность, многие наши футболисты на сборах тоже играют в FIFA 17 в свободное время. Но мне бы еще хотелось, чтобы и те ребята, которые играют в киберфутбол профессионально, выходили бы на улицу и сами гоняли мяч, развивались физически», – сказал президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

Новый День: ФК ''Урал'' подписал контракт с киберфутболистом (ФОТО)

28 февраля в Екатеринбурге прошел отборочный этап, за право представлять футбольный клуб «Урал» на чемпионате РФПЛ бились 112 человек. Омар Алиев играет не только в виртуальный, но и в реальный футбол, регулярно посещает матчи «Урала» и признается, что если бы подписал контракт профессионального футболиста, то стал бы форвардом или атакующим полузащитником.

Новый День: ФК ''Урал'' подписал контракт с киберфутболистом (ФОТО)

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

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