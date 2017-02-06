Музыканты Екатеринбургского цирка пожаловались Путину на сокращение зарплат до 7 тысяч рублей

Публикации за 06.02.17

Музыканты оркестра Екатеринбургского цирка написали обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на обещанное снижение зарплаты. Сейчас артисты получают 680 рублей за трехчасовой спектакль, но с марта администрация грозит сократить оплату до 350-500 рублей. По словам музыкантов, тогда они будут получать чуть более 7 тысяч рублей в месяц.

Обращение к президенту разместил на своей странице дирижер оркестра Екатеринбургского цирка Борис Важенин.

«Господин Президент! Мы – музыканты оркестра Екатеринбургского Государственного цирка, хотим обратиться к Вам, так как обращаться нам больше некуда (по словам директора нашего цирка – Народного артиста РФ, знаменитого на весь мир клоуна). У нас с Вами через год выборы. И наш профессиональный коллектив (50%-высшее образование, 50%-среднее специальное), а так же наши семьи надеялись, что к выборам оплата нашего труда за один почти трехчасовой спектакль поднимется хотя бы до одной тысячи рублей (сейчас оплата составляет 680 рублей и последний раз индексировалась задолго до Ваших прошлых выборов, хотя цена билета в наш цирк поднималась несколько раз и сейчас колеблется от 400 до 1500 рублей), – говорится в обращении (орфография и пунктуация сохранена – прим. NDNews.ru), которое Борис Важенин разместил на своих страницах «ВКонтакте» и «Фэйсбуке». – 1 февраля 2017 года в Екатеринбургском цирке, прямо во время репетиции очередной премьеры (которые, кстати, почти никогда не оплачиваются) состоялось собрание коллектива оркестра, где представитель администрации цирка поставил нас перед фактом, что с 23 марта 2017 года оплата всех сотрудников будет понижена по решению Российской Государственной Цирковой Компании (филиалом которой является наш Екатеринбургский цирк). Оплата музыканта составит от 350 до 500 рублей за спектакль (в зависимости от того первую скрипку играешь или третью)».

По подсчетам музыкантов, после снижения зарплата их составит чуть выше 7 тысяч рублей, вне зависимости от статуса музыканта и стажа его работы.

«В нашем городе это с трудом покрывает коммунальные расходы за маленькую квартиру в старой пятиэтажке (у кого она есть). Через дорогу от нашего цирка недорогой ресторанчик быстрого питания, в котором салатик, гречка с кусочком рыбы и компот с ватрушкой тоже стоят 350 рублей. С солянкой уже 500. Кстати, немало людей в нашем цирке получает зарплату гораздо меньше нас, музыкантов, и добросовестно работают годами и десятилетиями», – сетуют музыканты.

«Во многих городах нашей с Вами Родины, где были и есть цирки, в них были и оркестры. А сейчас, наверное, количество оркестров в цирках нашей с Вами Великой страны можно пересчитать по пальцам одной руки. Десятков оркестров не стало (это сотни профессионалов) и ничего страшного не произошло. Ничего страшного не произойдет, если 23 марта 2017 года не станет еще одного коллектива. Не мало будет таких, кто этого никогда не заметит, много таких, кто не знал, такой коллектив был», – пишет Важенин, сообщая, что все музыканты оркестра могут все уволиться после сокращения зарплаты.

«Господин Президент! Обращаемся к Вам через все возможные источники и Счетные Палаты, ведь обращение к Вам бывает последней надеждой что-либо или кого-либо спасти. Повторюсь, что нам каждый год показывают по телевидению (а оно у нас самое правдивое в мире, ведь так?), как Вы впервые случайно услышав о подобной маленькой проблеме, как наша решаете её тут же. До 23 марта 2017 года только Вы можете спасти очередной коллектив профессионалов в огромном городе», – пишут музыканты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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