На почтовых конвертах появился символ Чемпионата мира по футболу – волк Забивака (ВИДЕО)

Публикации за 07.02.17

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В Свердловскую область привезли 3500 почтовых марок с волком Забивакой – официальным символом Чемпионата мира по футболу 2018 года. Сегодня на Екатеринбургском главпочтамте произошло спецгашение почтового блока.

Как предает корреспондент NDNews.ru, дополнительно к блоку, в который вошла одна марка, изображающая официальный талисман Чемпионата мира по футболу 2018 года – волка Забиваку, выпущены специальные конверты и штемпели для городов, в которых пройдут игры мундиаля.

«Почтовый блок номиналом 100 рублей, изданный тиражом 250 тыс. экземпляров, поступил в продажу во все почтамты Свердловской области, – сообщили в пресс-службе «Почты России». – Всего в область поступило порядка 3500 почтовых блоков. Почтовая продукция выпущена подведомственным Федеральному агентству связи АО «Марка».

Новый почтовый блок гасится штемпелем с надписью: «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™" и с указанием места и даты проведения специального гашения. Отметим, что в Екатеринбург штемпель привезли из Москвы всего на одни сутки.

Ожидается, что почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретет дополнительную филателистическую ценность.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 07.02.17

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