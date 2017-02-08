ЕВРАЗ Урал в 2016 году потратил 1,2 миллиарда рублей на защиту окружающей среды / Год экологии в РФ в компании обещают отметить новыми природоохранными свершениями

Публикации за 08.02.17

ЕВРАЗ планомерно сокращает нагрузку на окружающую среду. Благодаря ответственной работе в сфере экологической безопасности, к примеру, на ЕВРАЗ НТМК удалось за последние 10 лет снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 35 процентов, и на 15 процентов уменьшить сбросы сточных вод. Только в прошлом году на десятки природоохранных мероприятий на НТМК и Качканарском ГОКе потратили 1,2 миллиарда рублей. Вместе тем в Управлении по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» подчеркивают, что 2017 год станет для предприятий компании по-настоящему ударным с точки зрения защиты окружающей среды.

2016

По информации Управления, на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКе в 2016 году было реализовано более 40 природоохранных мероприятий.

В 2016 ЕВРАЗ НТМК провел большую работу по улучшению экологических показателей коксохимического производства (КХП), заменил часть оборудования третьего коксового цеха. Еще одно важное мероприятие КХП в прошлом году – отказ от устаревшего оборудования и ввод в эксплуатацию новых герметичных установок налива сырого бензола. Это позволило сократить выбросы сырого бензола в атмосферу на 5 тонн в год. Инвестиции в модернизацию превысили 75 миллионов рублей.

После ввода в строй нового оборудования на комбинате было выведено из эксплуатации устаревшее и неэффективное производство.

Над снижением выбросов также работал конвертерный цех. В июне 2016 года здесь была введена в эксплуатацию современная аспирационная система на установке печь-ковш № 2.

Высокопроизводительное оборудование позволило увеличить степень очистки воздуха в четыре раза. Аспирационная система оснащена 450 фильтровальными рукавами, которые препятствуют выбросу в атмосферу вредных веществ. В состав комплекса входит фильтровальная камера, специальный транспортер для перемещения собранной пыли в герметичный бункер, из которого она утилизируется и заново привлекается в производство. В 2016 году на обновление аспирационных систем в конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК направили порядка 45 миллионов рублей.

В числе основных природоохранных мероприятий ЕВРАЗ КГОКа – замена устаревшего оборудования системы аспирации фабрики окускования. Новое более эффективное оборудование позволило снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Также на комбинате выполнена ревизия очистных сооружений Западного карьера и работы, направленные на укрепление существующих дамб хвостохранилища. В летний период ЕВРАЗ КГОК проводил мероприятия по пылеподавлению в карьерах и на хвостохранилище.

2017

Между тем, текущий год должен стать для уральских подразделений ЕВРАЗа по-настоящему ударным с точки зрения борьбы за окружающую среду. Напомним, что в 2016 НТМК подписал соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии РФ о взаимодействии в области экологии.

Данное соглашение утверждает перечень экологических мероприятий, которые будут реализованы на ЕВРАЗ НТМК в течение 2017 года, что полностью соответствует Указу президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года экологии».

В рамках соглашения ЕВРАЗ НТМК проводит техническое перевооружение установки сухого тушения кокса (УСТК) Коксохимического производства. Модернизация оборудования позволит заменить природный газ коксовым в доменном производстве и к 2017 году значительно сократить выбросы комбината. Инвестиции ЕВРАЗа в проект превысят 174 миллиона рублей. Модернизированная установка привнесет существенный экологический эффект: снижение выбросов в атмосферу на 20 процентов к концу 2017 года, что уменьшит нагрузку на окружающую среду Нижнего Тагила.

При строительстве новой доменной печи № 7 также будут использоваться самые экологичные технологии. Домна будет обладать двумя полностью закрытыми литейными дворами, мощными аспирационными установками. Над каждым выпуском чугуна будут установлены верхние улавливающие зонты и эффективные рукавные фильтры, которые в 2,5 раза повысят степень очистки воздуха. Усовершенствованная конструкция магистрального лотка для отвода шлака позволит предотвратить утечки оборотной воды. Благодаря внедрению новых технологий значительно снизится техногенная нагрузка на окружающую среду и существенно улучшатся условия труда в доменном цехе.

Инвестиции компании в проект строительства новой доменной печи № 7 составят $170 миллионов.

На комбинате методически избавляются от устаревших производств: закрыты мартеновские цеха, устаревшие коксовые батареи. Только благодаря этому комбинат значительно снизил выбросы вредных веществ в атмосферу. В течение десяти лет на комбинате шла модернизация конвертерного производства, все агрегаты оснащены современными котлами-утилизаторами, аспирационными установка.

Экологи комбината ведут серьезную работу по биологической очистке водных объектов.

Справка:

ЕВРАЗ НТМК ведет комплексную реконструкцию своих производств уже более 10 лет. За это время полностью обновлен доменный, конвертерный цехи. Современные технологии используются при производстве железнодорожных колес и рельсов. Сейчас комбинат можно назвать одним из самых современных в отрасли. Природоохранная деятельность – один из приоритетов в работе ЕВРАЗ НТМК. На комбинате официально принята и пунктуально исполняется экологическая программа, где определены конкретные обязательства руководства и каждого работника.

Для снижения техногенной нагрузки на атмосферный воздух комбинатом выполнены следующие мероприятия:

· Выведено из эксплуатации устаревшее оборудование мартеновского, обжимного цехов, четырех доменных печей, двух коксовых батарей и др.;

· На предприятии работают две доменные печи, в которых применяется новая технология загрузки – лотковое безконусное загрузочное устройство (БЗУ), обеспечивающее равномерную загрузку шихтовыми материалами. Выполнено укрытие желобов литейных дворов, установлены новые аспирационные системы на литейных дворах и нижней загрузке доменных печей;

· На коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК по графику проводится перекладка коксовых батарей, обеспечивающая герметизацию дверей, стояков, люков и оптимизацию топливного процесса;

· Проведена реконструкция конвертерного цеха №1 с установкой современных газоотводящих трактов конвертеров, системой мокрой очистки конвертерных газов, установкой новых централизованных систем газоочистки;

· Введена технология вдувания пылеугольного топлива в доменные печи.

В части охраны водных объектов от негативного воздействия природопользователя ЕВРАЗ НТМК выполняет мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты:

· Осуществление мониторинга водных объектов;

· Работы по очистке прудка-осветлителя на реке Малая Кушва;

· Несколько лет назад был заменен печной водовод на подаче в шаропрокатный стан;

· Ремонт очистных сооружений смешенного оборотного цикла прокатных цехов

· Проводится замена фильтров на сбросе сточных вод в прудок осветлитель и в водный объект;

· В весенне-осенний период проводится обработка прудка-осветлителя суспензией хлореллы – альголизантом процесса самоочищения водоема;

Снижение объемов образования и размещения отходов достигается за счет выполнения мероприятий по переработке отвальных шлаков на реке Сухая Ольховка и переработке доменных шлаков. Получаемые продукты переработки имеют экспертные заключения о соответствии продукции государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и реализуются для использования: в рециклинге металлургического производства, в агломерации, в цементной промышленности, в строительстве, в химической промышленности и сельском хозяйстве.

Контроль воздействия производственных процессов на окружающую среду осуществляется экоаналитическим центром Управлением охраны природной среды, аккредитованным Федеральной службой по аккредитации и имеет лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, выданную Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Для определения уровня загрязнения окружающей природной среды осуществляются наблюдения за качеством атмосферного воздуха и поверхностных вод.

Все эти мероприятия обеспечивают экологическую безопасность производственной деятельности ЕВРАЗ НТМК, что ежегодно подтверждается в процессе надзорного аудита системы экологического менеджмента на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.02.17

«Единая Россия» выбрала «закрытый» вариант праймериз для губернаторов. «Чтобы они не превратились в зомби-хоррор». / Водитель грузовика чуть не замерз на трассе Екатеринбург – Тюмень. / Областные власти в 2,5 раза увеличили финансирование дороги к Серебрянке – другим поселкам повезло меньше. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»