Старики плачут и жалуются в МФЦ и омбудсмену / Единороссовский закон о льготах по капремонту разоряет пенсионеров

Публикации за 15.02.17

Закон о компенсациях на оплату взносов в фонд капремонта, принятый в Свердловской области полгода назад, ударил по карману стариков. Разрекламированный на волне предвыборной кампании проект обещал, что пожилых людей избавят от необходимости делать отчисления в фонд капитального ремонта, но вместо экономии пенсионеры столкнулись с ростом трат. «Скидки не суммируются» – так решили депутаты и так отвечают на жалобы стариков в расчетных центрах. Как власти провели стариков, разбирался корреспондент NDNews.ru.

Раннее утро, один из многофункциональных центров Екатеринбурга. Внутрь заходит пожилой мужчина, очень старенький дедушка с тростью. Он даже не может самостоятельно взять себе талон в электронной очереди. Помогаю ему и узнаю, что он – ветеран ВОВ, что уже «18 лет как померла старуха» и что он совсем один, что пришел он, потому что ему почему-то перестали выделять компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, а еще – хотя ему уже больше 80 лет – ему все равно приходят счета от фонда капремонта.

Здесь требуется пояснение: в Свердловской области действует правило, по которому некоторые категории граждан действительно имеют право на компенсацию расходов на оплату ЖКУ. Это ветераны Великой Отечественной, блокадники, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, инвалиды, и так далее. Полный список можно увидеть здесь.

Кроме того, в самом конце 2015 года депутаты Госдумы РФ приняли поправки в закон о капремонте. Нововведения расширили перечень тех, кто имеет право не делать взносы в фонд – к жителям аварийного и ветхого жилья, а также новостроек не старше 5 лет, парламентарии решили добавить стариков. Тем, кому исполнилось 75, разрешили оплачивать только половину начисленного, а кому «стукнуло» 80 лет, позволили не платить вовсе. По крайней мере, так это подавалось. На деле было множество нюансов. И прописать эти нюансы федеральный закон предоставил право регионам. Для того чтобы жители Свердловской области начали получать компенсации за расходы на капремонт, соответствующий закон сначала должно было принять заксобрание. А затем решить и вопрос с размером компенсации – вопреки распространенному мнению, бюджет компенсирует не то, сколько фонд начислил конкретному владельцу квартиры, а то, сколько посчитали власти, исходя из нормативов по площади жилья, принятых в регионе. То есть, если 85-летняя бабушка живет одна в квартире площадью 45 квадратных метров и ей приходит квитанция с размером взноса в 405 рублей ежемесячно, то бюджет покроет ей только 90 рублей (размер ставки по капремонту составляет 9 рублей ровно за квадратный метр, а учетная площадь жилого помещения в Екатеринбурге согласно постановлению администрации города № 824 равна 10 квадратным метрам, – прим. NDNews.ru). То есть 315 рублей бабушке все равно придется достать из своего кармана. Наконец, третий – самый важный – нюанс, о котором почему-то редко предупреждают получателей компенсации: согласно закону Свердловской области, компенсации не суммируются. То есть если человек пишет заявление на получение компенсации расходов на оплату взносов в фонд капремонта, его автоматически лишают компенсации на оплату услуг ЖКХ, которая, как правило, существенно выше.

Как рассказал NDNews.ru депутат свердловского заксо Дмитрий Ионин, когда закон о компенсациях по капремонту был принят на федеральном уровне, с инициативами о соответствующих региональных нормах выступили одновременно свердловские эсеры, а также Евгений Артюх (депутат прошлого созыва). В обоих законопроектах не было отметки о том, что старикам придется делать выбор – или компенсация оплаты ЖКУ, или компенсация расходов на взносы в фонд капремонта. Однако, по словам Ионина, ни тот ни другой документ так и не прошли профильный комитет – сначала оба отправили в комитет по инфраструктуре и ЖКХ, но перед самым рассмотрением посчитали, что это компетенция социального комитета, и бумаги передали туда. Но и там перед рассмотрением оказалось, что фракция ЕР в заксо издала свой законопроект, получается, третий по счету на одну и ту же тему – и их уже все вместе рассматривали на комитете. Именно законопроект единороссов прошел в заксо и впоследствии был принят. И как раз по этому документу потенциальные получатели компенсации были поставлены перед выбором, на какой из двух остановиться.

Норма заработала с 1 июля 2016 года, и свердловские власти получили возможность хорошего пиара перед сентябрьскими выборами в заксо и Госдуму РФ. «Приняв закон о возмещении затрат для наших ветеранов, область взяла на себя еще одно социальное обязательство – ежегодные расходы по нему оцениваются в 320 миллионов рублей. Спасибо губернатору, что поддержал нашу инициативу. В сегодняшних непростых экономических условиях эти средства в бюджете нужно не просто найти, но и обеспечить их соответствующими доходами. Но мы абсолютно уверены, что для людей старшего поколения компенсация взносов на капремонт необходима, и обязаны сделать все, чтобы реформы, происходящие в сфере ЖКХ, были для них как можно менее болезненными», – сказала после того, как документ был подписан Евгением Куйвашевым глава фракции ЕР в прошлом созыве Елена Чечунова.

Правда, дальше популистских высказываний про заботу о ветеранах и стариках не пошло. Оказалось, что за компенсацией обратились только 5532 человека во всей Свердловской области. И сумма затрат бюджета при этом составила не три сотни миллионов рублей, а только 1,385 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2016 года). Более того, выяснилось, что из этих пяти с половиной тысяч человек далеко не все знали о том, что выбор этой компенсации автоматически отменяет другую, более выгодную. Об этом, например, накануне в заксо говорила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В общем, заявления о том, что жизнь пенсионеров сделают лучше, сняв с них часть расходов, вышли боком тем, о ком якобы позаботились власти в преддверии выборов. С учетом того, что неофициальная губернаторская кампания уже началась, а до собственно дня голосования осталось семь месяцев, стоит опасаться, что будут появляться и другие «заботливые» инициативы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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