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Публикации за 16.02.17

Росгвардии передадут полномочия по охране Центрального стадиона

Росгвардии передадут полномочия по охране Центрального стадиона

Министерство спорта РФ планирует передать полномочия по охране спортивных объектов Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ-2018 подразделениям войск национальной гвардии.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом говорится в постановлении правительства РФ о внесении изменений в требования к объектам, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что подразделения войск Росгвардии и подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии будут осуществлять охрану имущества юридических и физических лиц на договорной основе в период строительства и реконструкции.

В данный момент тот же Центральный стадион Екатеринбурга охраняют подразделения органов внутренних дел или организации, подведомственные МВД. После того, как объект введут в эксплуатацию, его охраной займутся собственники.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске. На Центральном стадионе Екатеринбурга состоятся четыре матча ЧМ-2018.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Пробные игры на стадионе «Фишт» проведут в марте и мае 2017 года.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 16.02.17

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