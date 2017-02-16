Росгвардии передадут полномочия по охране Центрального стадиона

Публикации за 16.02.17

Министерство спорта РФ планирует передать полномочия по охране спортивных объектов Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ-2018 подразделениям войск национальной гвардии.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом говорится в постановлении правительства РФ о внесении изменений в требования к объектам, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что подразделения войск Росгвардии и подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии будут осуществлять охрану имущества юридических и физических лиц на договорной основе в период строительства и реконструкции.

В данный момент тот же Центральный стадион Екатеринбурга охраняют подразделения органов внутренних дел или организации, подведомственные МВД. После того, как объект введут в эксплуатацию, его охраной займутся собственники.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске. На Центральном стадионе Екатеринбурга состоятся четыре матча ЧМ-2018.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Пробные игры на стадионе «Фишт» проведут в марте и мае 2017 года.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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