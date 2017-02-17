В Нижнем Тагиле управляющая компания незаконно начисляла жильцам плату за капремонт

Публикации за 17.02.17

Пенсионерка из Нижнего Тагила через прокуратуру добилась возврата «долгов по капремонту», которые незаконно начисляла управляющая компания ООО «Коммунальщик».

Как установило надзорное ведомство, пострадавшими от действий УК стали собственники многоквартирного жилого дома № 13 по ул. Карла Маркса в Нижнем Тагиле. С января по октябрь 2015 года жильцы получали квитанции за ЖКУ, в которых отдельной строкой была прописана «задолженность по капитальному ремонту». Компания «Коммунальщик» ежемесячно начисляла плату в размере 3 руб. 10 коп. за квадратный метр на площадь помещения, принадлежащего каждому собственнику. Пенсионерка, которая написала заявление в прокуратуру, добросовестно оплачивала указанные в квитанциях суммы по строке «Задолженность по капитальному ремонту».

Вместе с тем по закону полномочия по взиманию взноса на капитальный ремонт относятся к ведению Регионального фонда содействия капитальному ремонту. Собственники квартир указанного дома не принимали решения о дополнительном взносе для оплаты выполненных работ по капитальному ремонту. Соответственно, управляющая компания самостоятельно не вправе была выставлять данные суммы к оплате жильцам многоквартирного дома, сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По результатам проверки нижнетагильская прокуратура района в интересах заявительницы направила исковое заявление к ООО УК «Коммунальщик» о взыскании необоснованно уплаченных заявителем денег. Решением мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского судебного района города Нижний Тагил исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 17.02.17

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