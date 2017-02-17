В ФК «Урал» назначен новый спортивный директор

Публикации за 17.02.17

Новым спортивным директором екатеринбургского футбольного клуба «Урала» назначен Евгений Алхимов. Он сменил на этом посту Рохуса Шоха.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Алхимов выступал в клубах первого дивизиона и за время игровой карьеры в общей сложности отметился 138 забитыми в первенстве России мячами, что до сих пор является рекордом турнира. С 2006 по 2008 годы он защищал цвета «Урала», забил за «шмелей» более 30 мячей. С 2013 по 2015 годы Евгений работал в селекционно-аналитическом отделе клуба, сначала на должности специалиста, а затем и руководителя отдела. В конце 2015 года Алхимов был назначен генеральным директором ФК «Чита». В этом клубе он трудился успешно до возвращения в «Урал».

Напомним, что основные функции спортивного директора – поиск новых игроков и в целом трансферная политика. «Наша основная цель – развитие клуба. Задача, которая передо мной поставлена: контроль команды, всего, что с ней связано. Не так много времени остается до закрытия трансферного окна. Нам надо понимать, какие позиции требуют усиления и где мы можем еще укрепиться, чтобы добиться нужного турнирного результата. Также на встрече с президентом клуба Григорием Ивановым достаточно долго обсуждали сегодня развитие молодежного футбола. Но о работе в этом направлении расскажем позже», – цитируют Алхимова в пресс-службе «Урала».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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