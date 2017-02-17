Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 17.02.17

Редакция NDNews.ru в пятничный вечер по традиции подводит итоги уходящий недели. Губернаторы регионов России продолжили лишаться своих мест, и на этом фоне уральские политики свою активность поумерили – от громких заявлений они воздержались. А потому на первый план вышли скандалы социальные и криминальные. Чем запомнилась уходящая неделя – в обзоре агентства.

Тема недели

Печальный тренд наметился на Среднем Урале – на фоне заявлений об успехах региона в программной статье губернатора «Переломный момент» из муниципалитетов все чаще поступают новости о разрухе, увольнениях и нищете. В Карпинске, который глава области привел в статье как пример для развития муниципалитетов, к сокращению готовятся около трехсот работников городской больницы, им продемонстрировали проект приказа о ликвидации круглосуточного стационара. Все из-за финансовой задолженности учреждения – она составляет около 15 млн рублей. Причем Карпинская ЦГБ стала известной во многом из-за ситуации с роддомом. Его здание реконструировали, но из-за недостаточного количества врачей, предусмотренного штатным расписанием, роддом пришлось закрыть, и жительницы Карпинска теперь ездят рожать в Краснотурьинск. И это не единственный пример тяжелой экономической ситуации в муниципалитете – в этом убедилась съемочная группа NDNews.ru, побывавшая в Карпинске.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=dae0VVet3IA&rel=0">Video</a> Карпинск и его «инновации»

Карпинск в списке депрессивных городов не одинок. Верхотурье, на улучшение качества жизни в котором выделяли миллионы бюджетных средств, «наслаждается» черной водой и непомерно высокими ценами на отопление. Автодорога Махнево – Карпунино, начатая еще при Росселе, достроена не была. Да и программа «Духовная столица Урала» под вопросом из-за финансовых проблем. И в повестке снова оказалась Белоярка с «традиционной» проблемой – поселок опять рискует остаться без отопления в разгар зимы.

Заявление недели

Александр Новиков, числящийся обвиняемым по делу о мошенничестве в «Бухте Квинс», на этой неделе дал очередную пресс-конференцию и внезапно провел сеанс саморазоблачения. В беседе с журналистами он проговорился, назвав имя, фамилию и отчество полномочного представителя инвестора – Хренов Александр Ярославич. Так совпало, что именно Хренов Александр Ярославич числится учредителем либо руководителем, либо и тем и другим, коммерческих предприятий, однозначно связанных с Александром Новиковым. Бард дал понять, что фактическим «инвестором» «Бухты Квинс» является он сам.

Скандал недели

В пятницу в Верхней Пышме стартовал суд над экс-полицейским, которого обвиняют в серии ритуальных убийств. Арсен Байрамбеков увлекся оккультными практиками и для «получения силы» стал убивать людей и приносить их в жертву. Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. В период с 2002 по 2014 год Байрамбеков совершил на территории Свердловской области шесть убийств, два заказных и четыре ритуальных.

Однако же пожизненное ему, по всей видимости, не грозит. Как заявила сегодня государственный обвинитель, благодаря заключенному Байранбековым досудебному соглашению, маньяк может рассчитывать на 12 лет лишения свободы.

Видео недели

Южноуральский психиатр в Екатеринбурге прочитал для православных лекцию о том, как влияют на детей гаджеты, видеоигры и соцсети. Лекция вышла захватывающей. Оказалось, игра Sims попала в список опасных для детей, люди, которые пользуются гаджетами, по версии докладчика, особым умом не отличаются, а в Великий пост не стоит заходить в соцсети. Какие игры особо опасны для православных и что стало с современной семьей, разместившейся в одной кровати, – смотрите на видео.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=pTSL6Ob4xrk&rel=0">Video</a> Опасные гаджеты и игры

Фото недели

В Екатеринбурге на этой неделе прошел Уральский фестиваль индустрии красоты – Ural beauty fest. В выставочном центре собрались косметологи, визажисты, парикмахеры, стилисты, специалисты по маникюру и, конечно, модные дизайнеры – местные и столичные. В чем будут ходить уральцы, которые хотят быть модными, в репортаже NDNews.ru.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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