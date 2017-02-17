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Екатеринбург

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Публикации за 17.02.17

Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция NDNews.ru в пятничный вечер по традиции подводит итоги уходящий недели. Губернаторы регионов России продолжили лишаться своих мест, и на этом фоне уральские политики свою активность поумерили – от громких заявлений они воздержались. А потому на первый план вышли скандалы социальные и криминальные. Чем запомнилась уходящая неделя – в обзоре агентства.

Тема недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Печальный тренд наметился на Среднем Урале – на фоне заявлений об успехах региона в программной статье губернатора «Переломный момент» из муниципалитетов все чаще поступают новости о разрухе, увольнениях и нищете. В Карпинске, который глава области привел в статье как пример для развития муниципалитетов, к сокращению готовятся около трехсот работников городской больницы, . Все из-за финансовой задолженности учреждения – она составляет около 15 млн рублей. Причем Карпинская ЦГБ стала известной во многом из-за ситуации с роддомом. Его здание реконструировали, но из-за недостаточного количества врачей, предусмотренного штатным расписанием, роддом пришлось закрыть, и жительницы Карпинска теперь ездят рожать в Краснотурьинск. И это не единственный пример тяжелой экономической ситуации в муниципалитете – в этом убедилась съемочная группа NDNews.ru, побывавшая в .

Карпинск и его «инновации»

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Карпинск в списке депрессивных городов не одинок. . Автодорога Махнево – Карпунино, начатая еще при Росселе, достроена не была. Да и программа «Духовная столица Урала» под вопросом из-за финансовых проблем. И в повестке снова оказалась Белоярка с «традиционной» проблемой – .

Заявление недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Александр Новиков, числящийся обвиняемым по делу о мошенничестве в «Бухте Квинс», на этой неделе дал очередную пресс-конференцию и внезапно провел сеанс саморазоблачения. В беседе с журналистами он проговорился, назвав имя, фамилию и отчество полномочного представителя инвестора – Хренов Александр Ярославич. Так совпало, что именно Хренов Александр Ярославич числится учредителем либо руководителем, либо и тем и другим, коммерческих предприятий, однозначно связанных с Александром Новиковым. .

Скандал недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)В пятницу в Верхней Пышме стартовал суд над экс-полицейским, которого обвиняют в серии ритуальных убийств. Арсен Байрамбеков увлекся оккультными практиками и для «получения силы» стал убивать людей и приносить их в жертву. Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. В период с 2002 по 2014 год Байрамбеков совершил на территории Свердловской области шесть убийств, два заказных и четыре ритуальных.

Однако же пожизненное ему, по всей видимости, не грозит. Как заявила сегодня государственный обвинитель, благодаря заключенному Байранбековым досудебному соглашению, .

Видео недели

Южноуральский психиатр в Екатеринбурге прочитал для православных лекцию о том, как влияют на детей гаджеты, видеоигры и соцсети. Лекция вышла захватывающей. Оказалось, игра Sims попала в список опасных для детей, люди, которые пользуются гаджетами, по версии докладчика, особым умом не отличаются, а в Великий пост не стоит заходить в соцсети. Какие игры особо опасны для православных и что стало с современной семьей, разместившейся в одной кровати, – .

Опасные гаджеты и игры

Фото недели

В Екатеринбурге на этой неделе прошел Уральский фестиваль индустрии красоты – Ural beauty fest. В выставочном центре собрались косметологи, визажисты, парикмахеры, стилисты, специалисты по маникюру и, конечно, модные дизайнеры – местные и столичные. В чем будут ходить уральцы, которые хотят быть модными.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.02.17

Глубинный торфяной пожар близ федеральной трассы создал опасную зону под Екатеринбургом (ВИДЕО). / В ФК «Урал» назначен новый спортивный директор. / Назначена дата начала процесса по делу о покушении на генерала Тимониченко.

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