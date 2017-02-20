Трибуны домашней арены ФК «Урал» назовут в честь легенд свердловского футбола

Публикации за 20.02.17

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» переименует трибуны «СКБ-Банк Арены». Существующие буквенные названия дополнят фамилиями легенд свердловского футбола.

Как передает корреспондент NDNews.ru, первой сменит имя фанатская трибуна «В», за ней – все остальные. Торжественное открытие фанатского сектора под новым именем состоится 28 февраля на домашнем матче против «Краснодара».

«Акция, посвященная истории клуба, пройдет в несколько этапов. Имена, которые будут носить трибуны, выберут болельщики клуба – уже сегодня на нашем сайте стартует голосование по выбору имени для фанатской трибуны. Итоги будут подведены 25 февраля. Далее планируется провести аналогичные голосования по выбору имен для остальных трибун – А, С и D, – сообщили в пресс-службе «Урала». – Для каждой из четырех трибун клуб представит на выбор болельщиков троих кандидатов. Среди номинантов для фанатской трибуны «В» прославленные свердловские футболисты, которые внесли большой вклад в развитие и историю клуба: Геннадий Епишин, установивший рекорд результативности клуба в одном сезоне за весь советский период – 28 голов в чемпионате за 40 игр в 1967 году, лучший бомбардир в истории клуба Сергей Гаврилов, и Владимир Голубев – рекордсмен среди вратарей по количеству проведенных в составе нашей команды сезонов и игр».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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