Разочарования не избежать. Куйвашев испортит выборы Путину / Часть 1

Публикации за 21.02.17

Ротация губернаторов в регионах России приостановлена. Похоже, что Евгений Куйвашев, попавший в «расстрельный» список «Ведомостей», оказался в нем, скорее, в воспитательных целях, и теперь еще сильнее рассчитывает на добро Кремля на новый срок. Однако согласие с этой кандидатурой может негативно сказаться на следующих, куда более важных выборах – президентских.

В резиденции губернатора Свердловской области могут выдыхать – кажется, пронесло, и на выборы в сентябре Евгения Куйвашева при всей шаткости его положения все же могут допустить. Некоторые отмечали, что внести главу региона в список «Ведомостей» (как известно, там было названо семь имен, но говорилось, что уберут только пятерых) могли специально, чтобы приструнить Куйвашева, сделать его еще более послушным и ведомым. Так или иначе, но в пятерку отставников он не вошел, и сценарий, когда в мае Владимир Путин назначит его врио губернатора Свердловской области, уже не так маловероятен. В конце концов, при всей непопулярности персоны Куйвашева у населения и бизнеса, он полностью лоялен Москве и управляем, и значит, при включении административного ресурса провести даже такого кандидата к победе будет делом техники.

Но выбор в пользу Евгения Куйвашева может неожиданно аукнуться Москве. Если он будет сделан, после сентября 2017-го Свердловскую область ждет еще одна пятилетка с губернатором, чью эффективность постоянно ставят под сомнение эксперты, а люди за пределами Екатеринбурга так попросту не знают. Конечно, во время кампании прозвучат громкие заявления и обещания (их уже сейчас будущий кандидат раздает в ежедневном режиме), кто-то наверняка им поверит, но к Новому году, когда все прежние проблемы останутся, разочарования не избежать. По-прежнему высокий госдолг, проблемы в сфере ЖКХ и капремонта, остановка промпроизводств, оптимизация медицинских учреждений логично спровоцируют диссонанс между оптимистичными высказываниями Куйвашева и суровой действительностью. И все это случится накануне других, куда более важных выборов – президента России, которые должны пройти в марте 2018 года.

Если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, то риски Кремля в связи с выбором Куйвашева высоки. Свердловская область – опорный край державы, она не может, не имеет права демонстрировать ни низкую явку, ни плохой процент голосов за кандидатуру Владимира Путина, ни тем более протестные митинги. Особенно с учетом того, что управление внутренней политики АП сейчас рассматривает самые разные сценарии повышения явки на выборах президента. А протестное голосование «ногами» – в виде отказа от похода к избирательной урне – практика давняя и опробованная. Кроме того, по последним исследованиям Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина, Свердловская область вошла в тройку регионов, где наиболее вероятна протестная активность, ее опередили только Москва и Санкт-Петербург. Более того, по данным Центра экономических и политических реформ среди тех, кто уже готов выйти на улицы, не презренные креаклы-белоленточники, а как раз путинский электорат, пострадавший от экономического кризиса и прочувствовавший на себе снижение уровня реальных доходов. Именно поэтому к выбору кандидатуры на пост губернатора Свердловской области следует относиться максимально осторожно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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