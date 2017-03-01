«Февральский переворот» (ФОТО, ВИДЕО) / Тренеры и футболисты обсуждают сенсационную победу «Урала» над «Краснодаром»

Публикации за 01.03.17

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Остросюжетный четвертьфинал Кубка России, в котором «Урал» отыграл три мяча у «Краснодара» и добился сенсационной победы в серии пенальти, – главная спортивная новость сегодняшнего дня. Вероятно, болельщики увидели самый невероятный камбэк в истории «оранжево-черных». О том, как отреагировали на исход матча футбольные эксперты и футболисты – в обзорном материале NDNews.ru.

Со счета 0:3 к серии пенальти

В последний день календарной зимы российский футбол завершил свои каникулы. Матч 1/4 финала Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром» изначально собирались провести в Екатеринбурге, но чиновники из РФПЛ и РФС сочли поле «СКБ-Банк Арены» непригодным к большом футболу, а крытый манеж клуба показался им недостаточно вместительным. По согласию сторон игру вынужденно перенесли в Краснодар. Уральцев таким образом оставили и без преимущества своей поляны, и без поддержки поклонников.

Вдобавок ко всему хозяева являлись явными фаворитами кубкового противостояния, сыграв уже два матча в Лиге Европы и пройдя турецкий «Фенербахче». «Урал» же провел игры Кубка ФНЛ, заняв в турнире только шестое место, и по факту ведет борьбу за выживание в чемпионате России. «Краснодар» начал оправдывать ожидания болельщиков с самого начала встречи, забив «Уралу» к 33-й минуте три безответных мяча. В конце первого тайма новичок «оранжево-черных» Владимир Ильин сократил отставание, а во втором тайме екатеринбуржцы начали показывать уже совсем другой футбол. Больше атакуя и тщательно защищая свои ворота, «Урал» смог сравнять счет благодаря дублю Эрика Бикфалви, перешедшего в стан «шмелей» из «Томи». Удача тоже была на стороне «шмелей» – пенальти в их ворота в концовке игры не реализовал бывший одноклубник Федор Смолов, проведя удар выше ворот.

Уже в дополнительное время «Урал» остался в меньшинстве, но сумел сохранить ничью по ходу овертайма. Победитель определялся в серии пенальти, где удачливее оказались екатеринбуржцы. Определяющим стал очередной промах нападающего «быков» Смолова. «Уралу» понадобилось четыре удара, чтобы решить исход матча. Голами с точки отметились Эрик Бикфалви, Эдгар Манучарян, Роман Емельянов и Артем Фидлер. Николай Заболотный совершил два сейва. Итоговый счет на табло – 4:3. В полуфинале Кубка России «Урал» сыграет с победителем пары «Рубин» – «Сибирь».

«Краснодар»: «Катастрофа. Это весь комментарий»

Спортивные СМИ сегодня пестрят эмоциональными заголовками. Игру «Урала» с «Краснодаром» называют «Февральским переворотом», «Невероятным камбэком», «Чудом» и т.д. Отдельной строкой приводятся высказывания наставников команд. Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после сенсационной победы отметил, что раньше не отыгрывался со счета 0:3. «Раньше мы никогда так много не отыгрывали. Очень плохо начали, пропустили 3 гола, ничего не получалось, – сказал Тарханов, которого цитирует «Спорт-Экспресс». – Мы недоразмялись, приехали за 45 минут до матча из-за пробок. Могли бы опоздать, если бы не нарушал правила шофер (улыбается). Второй момент – здесь другие скорости. Плюс адаптация к полю. В течение первого тайма мы наладили игру, во втором сыграли в свой футбол. Когда было удаление, ушли в глухую оборону. Но по пенальти победили – это везение».

Наставник «Краснодара» Игорь Шалимов ожидаемо раскритиковал действия своих игроков: «Катастрофа. Это и весь комментарий, – отметил Шалимов. – Как матч складывался! С 3:0 у нас получилось 3:3, дополнительное время, серия пенальти. В конце второго тайма не реализовали свой пенальти... Надо разобраться, понять что произошло. Ошибки – наверное, психология, мы будем разговаривать с ребятами».

Пресс-служба «Урала» в своем «Инстаграме» заявила, что команда проявила характер после удаления Александра Данцева. «Мы пропустили мяч на первой минуте, затем пропустили еще два! Проигрывая 0:3, мы забили три мяча! На последних минутах основного времени Смолов не забивает пенальти! Начинается дополнительное время, и мы теряем Сашу Данцева, получившего две желтые… Но мы стоим! Уральский характер! Серия пенальти – и… мы в полуфинале Кубка России!» – говорится в сообщении клуба в социальной сети.

О парадоксах футбольной весны после кубкового матча высказался президент «Урала» Григорий Иванов. Он заявил, что «Урал» победил вопреки всему, в том числе, регламенту РФС. По его словам, «шмели» показали, что они – бойцовская команда. «Это один из лучших наших матчей в истории. Но великие матчи у нас еще впереди. Я на это надеюсь», – сказал Иванов. При этом руководитель клуба отметил, что команда правильно сделала, что сыграла в Краснодаре, так как альтернативное искусственное поле в Тюмени доставило бы хлопот игрокам и «Урала», и «Краснодара». «В той ситуации приняли самое оптимальное решение», – заявил Иванов, добавив, что после перерыва сказал Смолову: «Федя, ты ушел от нас в другую команду. И теперь забиваешь «Уралу» и забиваешь... Может, хватит уже?» Ну, так пообщались, пошутил я немного. А после игры он уже не в том настроении».

«Сами не знаем, что это было»

Свое мнение о матче высказали также футболисты. Их слова сегодня приводит sportbox.ru. Так, полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев предположил, что команде не хватило концентрации – после трех голов «быки» психологически расслабились. «Сложно играть, когда действуешь от обороны. Надо было выходить к воротам через фланги. Остался осадок от поражения. Нам не везло или мы виноваты в поражении? Я не знаю. До такого доводить было нельзя!», – сказал он.

На это полузащитник «Урала» Артем Фидлер отметил, что «шмели» в перерыве посмотрели, как действует соперник, и поменяли свою игру, перестроились, проявив командный дух. При этом футболист раскритиковал систему соревнований «осень-весна»: «Мы перешли на новый формат турнира. Для этого строятся манежи, а мы в них не играем. Мы же выходим на поле для зрителей. В том же Екатеринбурге пришло бы много зрителей посмотреть игру в манеже. И мы прекрасно понимали, что после того, как нам не разрешили сыграть на крытом поле, ехать в Тюмень, где сейчас минус 13 °C, где нет ни зрителей, ни футбола не было бы смысла».

Голкипер «Урала» Николай Заболотный, в свою очередь, сказал, что в прошедшей встрече большую роль сыграло везение. «Мы сами не знаем, что это было, – приводит слова вратаря издание. – Провалили первый тайм, потом нам начало везти. И всё было на нашей стороне. Незабитый пенальти в конце второго тайма, моменты, всё было в нашу пользу. Тут без удачи не обошлось. Но это уже после того, как мы сравняли счёт. Но чтобы довести матч до 3:3 мы конечно же пахали. За счёт чего мы выиграли? Потому что у «Урала» есть характер. Тренер попросил нас в перерыве забить второй гол, сказал, что тогда «Краснодар» начнёт подтряхивать».

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон в эфире «Матч ТВ» тоже выказал непонимание того, что случилось на поле: «Я не знаю, что произошло. Даже не знаю, что сказать, кроме того, что это футбол. Мы отлично начали, забили три гола, но затем пропустили с углового и потеряли концентрацию. Начали пропускать контратаки и, конечно, могли сыграть лучше, ведя в счете в три мяча».

Более подробно насчет хода игры и результата высказался нападающий «Урала» Владимир Ильин. «Конечно, сначала «Урал» не вписался в игру, «Краснодар» провел в этом году уже два официальных матча. А мы только на сборах тренировались. Первые двадцать минут матча мы были в шоке. Но по ходу встречи набрали форму и забили свои голы. Соперник просто не ожидал, что мы после 3:0 не сдадимся. Уже после 3:2 я видел, что они были в шоке от наших действий. Это первый случай такой в моей карьере. Очень приятно принимать участие в таких играх», – отметил Ильин.

Фото – пресс-служба ФК «Урал»

Екатеринбург, Игнат Бакин

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