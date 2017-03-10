«Урал» с «Амкаром» оштрафовали за матерящихся фанатов

Публикации за 10.03.17

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» и пермский «Амкар» оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый за скандирование болельщиками нецензурной лексики во время прошедшего 5 марта дерби. Об этом заявил сегодня глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Как передает корреспондент NDNews.ru, соперничество «Урала» и «Амкара» смело можно назвать одним из самых принципиальных. Свою историю противостояний ведут и фанатские группировки Екатеринбурга и Перми, которые не раз устраивали массовые «сходки», перераставшие в драки. За примерами далеко ходить не стоит. Так, в уральском дерби в Екатеринбурге в августе 2013 года особо агрессивные поклонники «Амкара» устроили провокацию, которая чуть не привела к кровавому побоищу. В результате полиция задержала 65 фанатов, придерживающихся концепции английского футбольного хулиганизма. Футбольные клубы также понесли наказание. В октябре того же года в Перми на товарищеском матче с «Амкаром» были задержаны 10 болельщиков «Урала». Наряду с этим, полицией в Екатеринбурге приходилось задерживать фанатов в 2015 году, а в 2014-м футбольные ультрас устроили уже массовую драку в Перми.

Прошедшая 5 марта этого года футбольная встреча (закончилась со счетом 1:0 в пользу «Урала» прим. ред.), вновь преподнесла неприятности. К счастью, обошлось без драк, но матч на протяжении всего первого тайма сопровождался матерными кричалками фанатов обеих команд. Сотрудники стадиона включали «глушилки», но реагировали не оперативно, поэтому зрители слышали почти все нецензурные выражения. Фанатов не останавливали даже предупреждения от диктора стадиона. Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сегодня отметил, что выписанный за мат штраф «Уралу» и «Амкару» – уже третий случай у обеих команд.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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