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Екатеринбург

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Публикации за 13.03.17

Фонд капремонта объявил конкурс на ремонт в 37 жилых домах в Екатеринбурге

Фонд капремонта объявил конкурс на ремонт в 37 жилых домах в Екатеринбурге

В Свердловской области начались конкурсы по отбору подрядчиков, которые будут проводить капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах в регионе. Пока что на аукцион выставлено семь лотов – по одному в Полевском и Артемовском и пять в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент NDNews.ru, общая сумма всех пяти екатеринбургских контрактов – более 220,6 млн рублей. Полная информация, включая техническое задание на каждый дом, есть . В основном, в перечень попали дома, расположенные не в центре города, – на ВИЗе и на Эльмаше. Также есть и многоквартирники, которые находятся в непосредственной близости к Центральному стадиону, где в 2018-м пройдут матчи Чемпионата мира по футболу.

В первом лоте шесть домов – на Водонасосной, 8, Заводской, 19а, к. 4, Малышева, 1, Начдива Васильева, 10, Энергостроителей, 5.

Во втором лоте уже десять многоквартирников – на Кировградской, 5, 23, 27, 35, 41, 68, и на Стахановской, 4, 6 и 10.

В третьем лоте шесть домов – на Баумана, 6, Краснофлотцев, 7 и 14, на Старых Большевиков, 17, 19 и 21.

В четвертом лоте восемь многоквартирных домов – в тупике Балаклавском, 1а, на Баумана, 30, 30а и 30б, на Корепина, 9а, и на Стачек, 18, 36а и 36б.

Наконец, в пятом лоте семь МКД – на Заводской, 15а, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5, к. 6, к. 7, а также на Крылова, 1.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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