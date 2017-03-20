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Публикации за 20.03.17

Завтра в Екатеринбурге стартует набор городских волонтеров для ЧМ-2018

Завтра в Екатеринбурге стартует набор городских волонтеров для ЧМ-2018

Набор по программе «Городские волонтеры» для помощи в организации и проведении мероприятий ЧМ-2018 в России начнется 21 марта. Старт регистрации волонтеров дадут послы Екатеринбурга как города-организатора ЧМ-2018, представители городской администрации и директор волонтерского центра в Екатеринбурге Александр Антимонов.

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, активисты волонтерского центра Екатеринбурга проведут викторину с вопросами о Кубке Конфедераций 2017 года и Чемпионате мира по футболу 2018 года, а также расскажут о возможности принять участие в самом масштабном спортивном событии в мире в качестве волонтера.

Напомним, для организации мероприятий Чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге будет сформирована команда из одной тысячи городских волонтеров. Основные локации, в которых будут помогать волонтеры, – информационно-туристические пункты на пешеходных маршрутах и на транспортно-пересадочных узлах, а также площадка Фестиваля болельщиков FIFA, которая будет расположена на территории ЦПКиО имени Маяковского.

на сайте для участия в волонтерской программе «Городские волонтеры» может любой желающий. Важно, чтобы кандидату в городские волонтеры исполнилось 16 лет (на 10 мая 2018 года), и он обладал знанием английского языка на базовом уровне. Верхней возрастной границы нет.

Мероприятие по старту волонтерской программы «Городские волонтеры» начнется в Окружном доме офицеров 21 марта в 14:30.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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