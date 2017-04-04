Заксо попросит Медведева продлить финансирование программ по расселению трущоб

Публикации за 04.04.17

На ближайшем заседании областного заксобрания депутаты рассмотрят обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, в котором попросят продлить срок полномочий Фонда содействия реформированию ЖКХ в части программ по расселению ветхого и аварийного жилья. Если больше половины народных избранников поддержат проект документа, он уйдет на рассмотрение в Москву.

Напомним, что полномочия Фонда заканчиваются вместе с самой программой расселения ветхого и аварийного жилья в сентябре 2017 года. К этому сроку должны расселить дома, признанные аварийными до 2012 года. Что делать с остальными бараками, непонятно.

«Обязанности по расселению таких домов никто с регионов и муниципалитетов не снимает, но для реализации этих полномочий необходимы федеральные деньги. По независимым экспертным оценкам, для расселения ветхих и аварийных домов в Свердловской области (как признанных таковыми, так и с формально заниженной степенью износа, при реальном износе свыше 70%) необходимо порядка 15-17 миллиардов рублей. Для сравнения, за время действия программы на расселение трущоб было направлено 8,7 млрд. рублей», – подсчитал депутат от заксо Дмитрий Ионин.

Напомним, в Свердловской области программа по расселению бараков неоднократно буксовала и вызывала нарекания надзорных органов. В том же Белоярском поселке власти предложили жителям переехать в новый дом с разграбленными квартирами, несмотря на недовольство депутатов новоизбранной думы. В Североуральске чиновники получили представления прокуратуры за срыв программы в 2016 году – город получил областные субсидии, но поскольку дом не был сдан в срок, переселенцам так и не выдали ключи от новых квартир. В Верхотурье администрация заселила жильцов в дом без канализации. Та же история произошла в Таборинском районе, где дети-сироты получили квартиры с плесенью и без водоснабжения. Еще интереснее складывалась ситуация в Ирбите. Там чиновники уговаривали многодетных матерей и сирот отказаться от квартир в уже готовом доме, единственной новостройке в городе. По версии застройщика, мэрия саботирует проект в отместку за отказ пустить на объект «своего», местного подрядчика. Все это разворачивается на фоне упадка старинных зданий 400-летнего города. С начала года в Ирбите случилось три обрушения старинных домов, в которых проживали люди. Пострадавшие жители жалуются на волокиту по предоставлению им нового жилья, власть требует собирать справки для признания рухнувших домов аварийными. Проблема переселенцев из ветхого жилья настолько разрослась по области, что губернатор Евгений Куйвашев на одном из заседаний кабмина пригрозил мэрам отставками за срыв программы. Сроки расселения людей в отстающих муниципалитетах установлены до 1 сентября, за две недели до выборов главы региона.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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