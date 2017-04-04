NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 04.04.17

Заксо попросит Медведева продлить финансирование программ по расселению трущоб

Заксо попросит Медведева продлить финансирование программ по расселению трущоб

На ближайшем заседании областного заксобрания депутаты рассмотрят обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, в котором попросят продлить срок полномочий Фонда содействия реформированию ЖКХ в части программ по расселению ветхого и аварийного жилья. Если больше половины народных избранников поддержат проект документа, он уйдет на рассмотрение в Москву.

Напомним, что полномочия Фонда заканчиваются вместе с самой программой расселения ветхого и аварийного жилья в сентябре 2017 года. К этому сроку должны расселить дома, признанные аварийными до 2012 года. Что делать с остальными бараками, непонятно.

«Обязанности по расселению таких домов никто с регионов и муниципалитетов не снимает, но для реализации этих полномочий необходимы федеральные деньги. По независимым экспертным оценкам, для расселения ветхих и аварийных домов в Свердловской области (как признанных таковыми, так и с формально заниженной степенью износа, при реальном износе свыше 70%) необходимо порядка 15-17 миллиардов рублей. Для сравнения, за время действия программы на расселение трущоб было направлено 8,7 млрд. рублей», – подсчитал депутат от заксо Дмитрий Ионин.

Напомним, в Свердловской области программа по расселению бараков неоднократно буксовала и вызывала нарекания надзорных органов. В том же Белоярском поселке власти предложили жителям переехать в , несмотря на недовольство депутатов новоизбранной думы. В Североуральске чиновники получили представления прокуратуры за в 2016 году – город получил областные субсидии, но поскольку дом не был сдан в срок, переселенцам так и не выдали ключи от новых квартир. В Верхотурье администрация заселила жильцов в . Та же история произошла в Таборинском районе, где дети-сироты получили . Еще интереснее складывалась ситуация в Ирбите. Там чиновники уговаривали многодетных матерей и сирот в уже готовом доме, единственной новостройке в городе. По версии застройщика, в отместку за отказ пустить на объект «своего», местного подрядчика. Все это разворачивается на фоне 400-летнего города. С начала года в Ирбите случилось , в которых проживали люди. Пострадавшие жители жалуются на волокиту по предоставлению им нового жилья, власть требует собирать справки для признания рухнувших домов аварийными. Проблема переселенцев из ветхого жилья настолько разрослась по области, что губернатор Евгений Куйвашев на одном из заседаний кабмина за срыв программы. Сроки расселения людей в отстающих муниципалитетах установлены до 1 сентября, за две недели до выборов главы региона.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 04.04.17

В Североуральске прокуратура заставила застройщика исправлять дефекты в доме для сирот. / Жительницу Верхотурья приговорили к 120 часам обязательных работ – за разорванный паспорт мужа. / Защитники выставки Russia Arms Expo отложили пикет и ждут Носова из Москвы.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter