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Екатеринбург

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Публикации за 07.04.17

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды в Узбекистан 1700 куб. м леса

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды в Узбекистан 1700 куб. м леса

Первое в этом году уголовное дело по факту контрабанды леса возбуждено Екатеринбургской таможней.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, в марте 2017 года правоохранительное подразделение таможни выявило факт контрабанды 1700 кубометров лесоматериалов на сумму более 3 миллионов рублей.

В отношении гражданина Н., руководителя организации-лесоэкспортера (экспорт осуществлялся в Узбекистан), возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере»). За совершенное преступление гражданину грозит наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет, со штрафом до одного миллиона рублей.

Напомним, что 2017 год объявлен Годом экологии в Российской Федерации. В связи с этим таможенные органы также не остаются в стороне и, в рамках своей компетенции, активно противодействуют расхищению природных богатств Урала, в частности, незаконному вывозу лесоматериалов. Так, с начала года Екатеринбургской таможней возбуждено 20 дел об административных правонарушениях при экспорте леса и, как сказано выше, одно уголовное дело. В настоящее время неотложные следственные действия по нему еще продолжаются.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.04.17

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