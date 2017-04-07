«Собаки почуяли свежую уральскую кровь»: отели Сочи подняли цены из-за финала Кубка России

Публикации за 07.04.17

Фанаты екатеринбургского ФК «Урал» заметили подозрительный рост цен на проживание в отелях Сочи на тот период, когда в городе запланирован финал Кубка России. Об этом, в частности, сообщил президент Союза болельщиков Урала Владимир Перетягин на своей странице в социальной сети Facebook.

«Немного о невидимой руке рынка и доморощенных бизнесменах. Начали работу по организации массового выезда болельщиков «Урала» на финал Кубка в Сочи. В течение дня цены на проживание в отелях и отелеподобных заведениях дорожали несколько раз и, думаю, что это не предел. Собаки почуяли свежую уральскую кровь», – подметил лидер организованного движения болельщиков.

Напомним, накануне на «СКБ-Банк Арене» екатеринбургский ФК «Урал» одержал историческую победу, обыграв в полуфинальном матче Кубка России казанский «Рубин» со счетом 2:1. Голами в составе команды Александра Тарханова отметились Александр Новиков и Владимир Ильин. У казанской команды отличился Жонатас. Он же не реализовал пенальти при счете 1:1.

На ранней стадии турнира, в 1/4 финала, «шмели» выбили из борьбы за Кубок ФК «Краснодар», отыгравшись в том матче со счета 0:3 и вырвав победу в серии пенальти.

В финале Кубка России «Урал» встретится с московским «Локомотивом», который в другом полуфинале одержал минимальную победу над «Уфой». Финал Кубка состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 2 мая. В социальных сетях и на форумах жители Екатеринбурга сейчас активно обсуждают варианты поездки на финальный матч.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 07.04.17

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