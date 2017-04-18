«Дешевле финал Кубка России проводить в Испании или Таиланде» / Болельщики возмущены дороговизной авиабилетов в Сочи (СКРИНЫ)

Публикации за 18.04.17

В социальных сетях и на форумах жители Екатеринбурга продолжают обсуждать варианты поездки на финальный матч Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом», который пройдет 2 мая в Сочи. Только болельщики отошли от шока, вызванного подозрительным ростом цен на проживание в отелях в период проведения игры, как очередной неприятный сюрприз преподнесли авиаперевозчики. Судя по стоимости авиабилетов, констатируют уральцы, дешевле проводить финал Кубка за рубежом.

Как передает корреспондент NDNews.ru, дискуссии на тему вояжа в столицу Олимпийских Игр-2014 начались 6 апреля, едва закончилась полуфинальная игра Кубка России, в которой «Урал» на своем поле переиграл казанский «Рубин» со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышел в финал турнира. Эйфорию подогревал сохранившийся в памяти результат 1/4 финала, когда «шмели» выбили из борьбы ФК «Краснодар», отыгравшись со счета 0:3 и вырвав победу в серии пенальти.

За второй по значимости трофей в российском футболе «оранжево-черные»» будут 2 мая биться с московским «Локомотивом», который в другом полуфинале одержал минимальную победу над «Уфой». Финальный матч начнется в 20:45 по уральскому времени на стадионе «Фишт», где три года назад проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Победитель Кубка России получит право принять участие в Лиге Европы сезона 2017/18 с группового этапа.

Уральские болельщики понимают, что другого шанса попасть на финальный матч Кубка России, болея на трибунах за свою команду, может не быть еще долго. А потому многие взялись изучать в преддверии исторической игры «Урала» предложения на туристическом рынке. И были удивлены тем, как стремительно поползли вверх цены на проживание в отелях Сочи. Только за 7 апреля отдельные гостиницы подняли стоимость своих услуг в несколько раз. «Собаки почуяли свежую уральскую кровь», – с нескрываемым сожалением констатировал президент Союза болельщиков Урала Владимир Перетягин на своей странице в социальной сети Facebook.

Несмотря на это, работа по организации массового выезда болельщиков «Урала» продолжилась. На недавней неформальной встрече с президентом екатеринбургского клуба Григорием Ивановым и главным тренером команды Александром Тархановым фанаты указали на еще одну проблему – дороговизну авиабилетов. Руководство «Урала» обещало помочь в этом вопросе по мере своих возможностей. Посильная помощь здесь действительно не помешает, учитывая, что стоимость билетов на самолеты постоянно меняется, и не в сторону понижения.

Мониторинг сайтов по бронированию и покупке авиабилетов показал, что в настоящее время есть варианты по 12-14 тысяч рублей туда-обратно, но они предполагают две пересадки в Москве. И длительность перелета только в одну сторону может составить 19 часов и больше. Заявленный на финал Кубка России специальный рейс «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга также не совсем подходит для фанатов. Еще несколько дней назад перелет в обе стороны «УА» суммарно предлагали по 18 тысяч рублей (опять же с пересадкой). Прямой же перелет обойдется примерно в 28 тысяч рублей.

«Судя по ценам, дешевле финал Кубка России проводить в Таиланде, Испании или Тунисе. По крайней мере, есть гораздо выгоднее предложения от туроператоров по этим направлениям, чем поездка в Сочи», – подметил в разговоре с корреспондентом NDNews.ru один из болельщиков «Урала». В самом деле – за 20-30 тысяч рублей по горячим путевкам в конце апреля – начале мая можно на 15 дней съездить в Таиланд, Испанию, на две недели в Грецию, Болгарию или даже в Китай.

Самым оптимальным вариантом перелета сейчас видится чартерный рейс, который организует ФК «Урал». Об этом стало известно накануне. Чартер вылетит утром 2 мая из Екатеринбурга в Сочи и заберет болельщиков из Сочи поздно вечером после игры. Вместимость самолета около 150 мест. Билеты будут продаваться болельщикам по 12 тысяч рублей в обе стороны, что дешевле, чем на местных авиалиниях. В пресс-службе «Урала» заявляют, что уже получили более 100 заявок от болельщиков на этот рейс. На этом же самолете могут полететь и журналисты.

Впрочем, как сообщил сегодня председатель Союза болельщиков Урала Николай Марченко, информация о чартерном рейсе появилась достаточно поздно. Нет сомнений, что самолет будет забит до отказа, но всем остальным поклонникам «шмелей» придется либо переплачивать по другим авиабилетам (многие, к слову, уже обзавелись ими) или искать другие варианты для поездки.

«Даже 12 тысяч рублей – цена не для каждого. Не все могут себе такое позволить ради одного матча. Поэтому мои друзья и знакомые едут на поездах, на машинах. Или на самолетах с перекладными, ищут дешевые варианты. Кто-то едет на матч «Урала» против «Терека» в Грозный (состоится 29 апреля – прим. ред.), и уже оттуда планирует добираться до Сочи. Другие собираются в Санкт-Петербург на матч «Урала» и «Зенита» (22 апреля), потом в Грозный и далее – в Сочи», – подметил собеседник агентства, добавив, что по его предварительным данным, на финальном матче Кубка России 2 мая ожидается не менее 500 уральских болельщиков.

В то же время, как отмечают уральцы на интернет-форумах, некоторые предполагают добираться в Сочи через Краснодар. Еще один вариант – взять полноценный тур в Сочи, который включал бы помимо перелета проживание. По словам представителей турбизнеса, такие предложения могут быть гораздо выгодней отдельной покупки авиабилета и самостоятельного бронирования номера в отеле.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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