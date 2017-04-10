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Екатеринбург

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Публикации за 10.04.17

Для болельщиков ФК «Урал» открылся спецрейс в Сочи на финал Кубка России

Для болельщиков ФК «Урал» открылся спецрейс в Сочи на финал Кубка России

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает дополнительный рейс в Сочи на 2 мая. Именно в этот день состоится финальный матч Кубка России по футболу, в котором примет участие екатеринбургский клуб «Урал».

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, прямой рейс Екатеринбург – Сочи вылетает в 8.00, прилетает в Сочи в 9.20. Стоимость перелета составляет от 8000 рублей в одну сторону с учетом всех сборов. Обратно в Екатеринбург болельщики смогут улететь на рейсе «Уральских авиалиний» 2 мая в 23.00 или 3 мая в 14.50. Стоит отметить, что прямых авиарейсов из Екатеринбурга в Сочи на 2 мая больше нет.

Напомним, в минувший четверг екатеринбургский «Урал» на домашнем поле одержал , обыграв в полуфинальном матче Кубка России казанский «Рубин» со счетом 2:1. На ранней стадии турнира, в 1/4 финала, «шмели» выбили из борьбы за Кубок ФК «Краснодар», отыгравшись в том матче со счета 0:3 и вырвав победу в серии пенальти.

В финале Кубка России «Урал» встретится с московским «Локомотивом», который в другом полуфинале одержал минимальную победу над «Уфой». Финал Кубка состоится на олимпийском стадионе «Фишт». В социальных сетях и на форумах жители Екатеринбурга сейчас активно обсуждают варианты поездки на финальный матч и уже отметили на проживание в отелях Сочи на период проведения Кубка России.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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