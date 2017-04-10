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Екатеринбург

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Публикации за 10.04.17

ФК «Урал» будет номинальным хозяином финала Кубка России

ФК «Урал» будет номинальным хозяином финала Кубка России

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» выбран номинальным хозяином финального матча Кубка России по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Как передает корреспондент NDNews.ru, жеребьевка состоялась в понедельник, 10 апреля, в Доме футбола в Москве. По ее итогам определен хозяин титульного матча, что предполагает для него некоторые незначительные преференции. Так, «оранжево-черные» будут иметь право выбора раздевалки и цвета комплекта формы.

Напомним, в финале Кубка России «Урал» сыграет с московским «Локомотивом». Матч состоится 2 мая в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт», начало игры – в 19.00 местного времени. Сегодня стало известно, что авиакомпания «Уральские авиалинии» для болельщиков откроет дополнительный рейс в Сочи на 2 мая

В социальных сетях и на форумах жители Екатеринбурга сейчас активно обсуждают варианты поездки на финальный матч и уже отметили подозрительный рост цен на проживание в отелях Сочи на период проведения Кубка России. «Немного о невидимой руке рынка и доморощенных бизнесменах. Начали работу по организации массового выезда болельщиков «Урала» на финал Кубка в Сочи. В течение дня цены на проживание в отелях и отелеподобных заведениях дорожали несколько раз и, думаю, что это не предел. Собаки почуяли свежую уральскую кровь», – отметил, в частности, президент Союза болельщиков Урала Владимир Перетягин на своей странице в социальной сети Facebook.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

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