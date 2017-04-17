Кто похвалит его лучше всех? / Переназначение Куйвашева в отзывах политиков и обычных граждан

Публикации за 17.04.17

В Свердловской области продолжают обсуждать новость дня – назначение Евгения Куйвашева врио губернатора до окончания выборов 10 сентября. Большинство действующих политиков хвалит Евгения Владимировича, а вот реакция рядовых уральцев не столь позитивна – некоторые готовы объявить траур.

Одними из первых назначение прокомментировали сенаторы бывший мэр Екатеринбурга, Аркадий Чернецкий и бывший губернатор Эдуард Россель, спикер заксобрания Людмила Бабушкина. Все они рассыпались в похвалах областному руководителю, отмечая его «статус эффективного руководителя», «потенциал», способность «оправдать доверие президента, которое ему оказано».

Интересно, что похвалил Куйвашева и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, который ранее неоднократно критиковал губернатора за отъем у города полномочий и бюджетных денег. Сейчас, по мнению Якоба, «Евгений Владимирович владеет ситуацией в Свердловской области, демонстрирует большой багаж знаний о регионе, имеет за плечами солидный опыт работы на руководящих должностях в органах местного самоуправления, субъектах Российской Федерации, Уральского федерального округа». Кроме того, заявил Якоб, «у Евгения Владимировича есть стратегическая, комплексная, всесторонняя программа «Пятилетка развития», направленная на достижение амбиционных целей – процветание и благополучие каждого жителя Свердловской области». Напомним, программа «Пятилетки развития» вызвала у многих экспертов недоумение: Куйвашев заявил, что за пять лет регион должен войти в тройку лучших, но за счет каких резервов – непонятно. Также остается неясным, что мешало области достичь таких показателей в предыдущие 5 лет правления Куйвашева.

Даже депутат заксо от КПРФ Вячеслав Вегнер, который в прежние годы нередко критиковал Куйвашева и даже призывал к его отставке, сегодня написал в соцсети: «Указ подписан! Иногда и мы приносим удачу))) Наши поздравления!» Кто именно эти загадочные «мы», Вегнер расшифровывать не стал.

Однако радуются за губернатора не все. «Объявляю сегодня личный день траура», – пишет политолог Сергей Мошкин. «Дорогой Владимир Владимирович! Ну вот честно скажу: так себе у вас подарочек на мой ДР получился... :( Но, с другой стороны, от лица всех журналистов – огромное спасибо, что в понедельник днем, а не в пятницу вечером!» – иронизирует журналист Алексей Остапов. «В Свердловской области сегодня пьют все: кто-то с горя, а кто-то с радости», – отмечает радиоведущая Людмила Варакина. «Да ладно преувеличивать. Что есть этот деятель, что его нет – область давно живет сама по себе...» – резюмирует преподаватель журфака УрФУ Валерий Амиров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

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