В муниципальном кинотеатре собираются незаконно показать матч финала Кубка России (СКРИН)

Публикации за 25.04.17

В следующий вторник, 2 мая, состоится финальный матч Кубка России по футболу. Сама игра, в которой на поле выйдут екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив», пройдет в Сочи, поэтому болельщики, не сумевшие купить билеты на курорт, будут смотреть матч в трансляции. Однако показ их не вполне законен.

В частности, транслировать игру намеревается муниципальный кинотеатр «Салют». В продажу уже поступили билеты по цене 250 рублей за штуку. Однако, как сообщили организаторы «футбольного праздника», права на трансляцию у официального вещателя – «Матч-ТВ» – не выкупались, что делает показ игры фактически незаконной. В случае, если показ все же состоится, «Матч-ТВ» в праве подать иск в суд к муниципальному предприятию, каким является «Салют», за нарушение прав вещателя.

При этом представитель организатора Виктор Ларичев заявил, что уже неоднократно проводил подобные мероприятия, поэтому не считает свою деятельность незаконной. «Абсолютно не нарушаю закона, так как не первая трансляция», – сказал он.

Дозвониться до директора ЕМУП Сергея Федякова не удалось. В лицензионном отделе национального спортивного канала «Матч-ТВ» ситуацию пообещали прокомментировать чуть позже.

Добавим, что футбольный клуб «Урал» намерен провести трансляцию матча для болельщиков в центре города по договоренности с вещателем, причем за просмотр игры денег «шмели» брать не намерены. О месте, где будут показывать матч, будет сообщено позднее.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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