NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 26.04.17

Судить финальный матч Кубка России «Урал» – «Локомотив» будут столичные арбитры

Судить финальный матч Кубка России «Урал» – «Локомотив» будут столичные арбитры

Назначены арбитры и инспектор на финальный матч Кубка России между «Уралом » и «Локомотивом». Обслуживать встречу доверено судье Алексею Николаеву из Москвы, сообщает сегодня официальный сайт РФС.

Как передает корреспондент NDNews.ru, помогать Николаеву будут ассистенты Николай Богач (Люберцы) и Андрей Глот (Ярославль). Дополнительными ассистентами главного арбитра назначены Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Алексей Матюнин (Москва). Резервный судья – Вячеслав Семенов (Гатчина). Указывается также, что инспектором матча будет Андрей Бутенко. Он тоже из Москвы.

Напомним, екатеринбургский «Урал» впервые в своей истории вышел в финал Кубка России, обыграв 6 апреля в полуфинале казанский «Рубин» со счетом 2:1. На более ранней стадии турнира, в 1/4 финала, «шмели» выбили из борьбы ФК «Краснодар», отыгравшись со счета 0:3 и вырвав победу в серии пенальти.

За второй по значимости трофей в российском футболе «оранжево-черные»» будут 2 мая биться с московским «Локомотивом», который в другом полуфинале одержал минимальную победу над «Уфой». Финальный матч начнется в 20:45 по уральскому времени на стадионе «Фишт» в Сочи, где три года назад проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Победитель Кубка России получит право принять участие в Лиге Европы сезона 2017/18 с группового этапа.

Ожидается, что на сочинском стадионе будут присутствовать более 500 болельщиков «Урала». Добираться до места проведения поединка уральцы будут по-разному – на машинах, поездах и самолетах. Екатеринбургский клуб выделил для фанатов отдельный чартер.

Москва, Екатеринбург, Игнат Бакин

Москва, Екатеринбург. Другие новости 26.04.17

Плач Ярославны: страховщики пожаловались, что ОСАГО приносит мало денег. / Как будут защищать видеонаблюдение за ЕГЭ от хакеров, террористов и техногенных катастроф (ВИДЕО). / Свердловские власти предложили перенести «Монстрацию» в Екатеринбурге на 6 мая.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter