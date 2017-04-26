Судить финальный матч Кубка России «Урал» – «Локомотив» будут столичные арбитры

Публикации за 26.04.17

Назначены арбитры и инспектор на финальный матч Кубка России между «Уралом » и «Локомотивом». Обслуживать встречу доверено судье Алексею Николаеву из Москвы, сообщает сегодня официальный сайт РФС.

Как передает корреспондент NDNews.ru, помогать Николаеву будут ассистенты Николай Богач (Люберцы) и Андрей Глот (Ярославль). Дополнительными ассистентами главного арбитра назначены Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Алексей Матюнин (Москва). Резервный судья – Вячеслав Семенов (Гатчина). Указывается также, что инспектором матча будет Андрей Бутенко. Он тоже из Москвы.

Напомним, екатеринбургский «Урал» впервые в своей истории вышел в финал Кубка России, обыграв 6 апреля в полуфинале казанский «Рубин» со счетом 2:1. На более ранней стадии турнира, в 1/4 финала, «шмели» выбили из борьбы ФК «Краснодар», отыгравшись со счета 0:3 и вырвав победу в серии пенальти.

За второй по значимости трофей в российском футболе «оранжево-черные»» будут 2 мая биться с московским «Локомотивом», который в другом полуфинале одержал минимальную победу над «Уфой». Финальный матч начнется в 20:45 по уральскому времени на стадионе «Фишт» в Сочи, где три года назад проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Победитель Кубка России получит право принять участие в Лиге Европы сезона 2017/18 с группового этапа.

Ожидается, что на сочинском стадионе будут присутствовать более 500 болельщиков «Урала». Добираться до места проведения поединка уральцы будут по-разному – на машинах, поездах и самолетах. Екатеринбургский клуб выделил для фанатов отдельный чартер.

Москва, Екатеринбург, Игнат Бакин

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