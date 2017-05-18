Какой будет новая фан-зона FIFA в парке Маяковского: площадка в 2 гектара, отдельный вход и тотальное видеонаблюдение (СХЕМЫ)

Публикации за 18.05.17

Мэрия Екатеринбурга накануне отчиталась перед комиссией по местному самоуправлению ЕГД о подготовке к фестивалю болельщиков FIFA и фан-зоны в парке имени Маяковского. Чиновники ожидают, что площадка примет несколько десятков тысяч человек и анонсируют жесткие меры безопасности.

Как передает корреспондент NDNews.ru, фестиваль болельщиков ЧМ-2018 пройдет в Екатеринбурге с 14 июня по 15 июля следующего года. Все эти дни на площадке ЦПКиО будут идти трансляции матчей турнира, с перерывами на концерты и организационные выходные. Размер фан-зоны составит 2,2 гектара, что в полтора раза больше предыдущей площадки, организованной во время бразильского Чемпионата мира 2014 года. Соответственно, увеличится и вместимость фан-зоны – на фестивале ожидается несколько десятков тысяч зрителей.

Как рассказала председатель городского комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева, проектирование площадки было завершено в прошлом году, заключен контракт на строительно-монтажные работы, и сегодня на объекте уже работают подрядчики. После завершения ЧМ на площадке фан-зоны будут проводиться все городские мероприятия ЦПКиО. Дополнительно к ней будут проведены асфальтированные дорожки и система освещения, появится отдельный вход в парк и новая автобусная остановка. Стоимость всех работ оценивается в 118 миллионов рублей.

Все установленные конструкции на площадке будут временными. Это связано с тем, что парк относится к природоохраняемой зоне, и на его территории запрещено любое капитальное строительство.

В фан-зоне будут обустроены две входные группы, две трибуны для зрителей (одна для маломобильных граждан, вторая – для VIP-персон), сцена с экраном не менее 120 кв. м, пресс-центр, пункт охраны, санитарные зоны (с большим запасом, как говорят организаторы), официальные магазины FIFA, точки питания.

К слову, официальный партнер ЧМ «Макдональдс» отказался от организации фуд-корта в парке, поэтому мэрия будет искать нового оператора питания через конкурс. Анна Байчибаева в беседе с журналистами отметила, что, вероятно, отказ международной сети связан с тем, что «Макдональдс» работает в Екатеринбурге по франшизе и не имеет подходящего оборудования для «выезда».

Также, по словам главы комитета, ключевое внимание уделяется вопросам безопасности на фестивале. По периметру площадки будет установлено прочное ограждение, обзор территории охватят 82 камеры наблюдения, не оставляя «слепых зон». Болельщиков ждет досмотр металлодетекторами, рюкзаки и большие сумки придется сдавать в камеру хранения. Также в зону не будут допускаться горожане с велосипедами и колясками.

Вход на фестиваль болельщиков объявлен бесплатным. После завершения трансляций игр, которые будут идти до часу ночи, болельщиков будут развозить по районам города специальные шаттлы.

Анна Байчибаева также раскрыла некоторые подробности продажи билетов на матчи Чемпионата мира. Пока билеты можно оформить только через сайт FIFA – на сегодняшний день идет продажа в скай-боксы (VIP-места), после проведения Кубка конфедераций станут доступны более дешевые места. Также администрация города анонсировала открытие 18 апреля 2018 года билетного центра в ТЦ «Пассаж», где можно будет выкупить билеты. Но чтобы попасть на матч, понадобится еще и паспорт болельщика, который также оформляется на сайте FIFA.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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