В Ночь музеев в Екатеринбурге откроются три эко-маршрута с Шигирским идолом, концертом и чемпионатом по поеданию бургеров

Публикации за 19.05.17

В этом году число желающих принять участие в акции «Ночь музеев» увеличилось – как со стороны посетителей площадок, так и со стороны самих экспонентов. К международной акции, например, решили присоединиться в Академическом. В честь мероприятия, приуроченному к Году экологии, в микрорайоне решили устроить сразу несколько музейно-развлекательных маршрутов.

Так, для посетителей откроется в ближайшую субботу самый молодой музей города, посвященный истории и легендам Академического, – посетить его можно будет на улице Краснолесья, 161. Гостям покажут архивные кадры строительства микрорайона и расскажут легенды о нем. «Особой частью экспозиции станет полноразмерная копия Большого Шигирского идола, оригиналу которого больше 11 тысяч лет», – сообщили в музее, который будет открыт с полудня до двух часов ночи.

Однако главной площадкой ночи в Академическом станет аллея на улице Павла Шаманова, 11-13. Оттуда каждые полчаса, с 12 часов дня и до 9 часов вечера, будут отправляться экскурсионные группы по району. Все желающие могут выбрать один из трех маршрутов: «Эко-Академический», «Культурный Академический», «Добро пожаловать в Академический!».

На этой же площадке на аллее посетители смогут создать гигантскую инсталляцию из макулатуры, принять участие в чемпионате по поеданию бургеров, приготовленных из эко-продуктов. Вечером гостей Академического ждет концерт городских музыкальных групп и джаз-бэндов.

Добавим, что все площадки будут бесплатными для посетителей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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