Строительство «Екатеринбург-Экспо» убило лягушек, – мэрия

Публикации за 19.05.17

Администрация Екатеринбурга выступила с призывом сначала исчерпать существующий ресурс под застройку, а потом уже приниматься за территории, где необходимо вырубать лес и осушать болота. Главное в развитии города – не вредить природе.

С таким заявлением выступил на Второй международной конференции по устойчивому развитию городов International Conference on Sustainable Cities замначальника Главархитектуры Екатеринбурга Сергей Косенко. По словам чиновника, помимо главного принципа – не навреди – при застройке города должны соблюдаться и другие правила. «Общественные пространства должны оставаться общественными. Не должны быть «приватными» лесные территории, как южное подбрюшье Верх-Исетского пруда, – отметил он. – И надо использовать ресурсы эффективно. А что это значит? Это значит, что сначала надо исчерпать существующий ресурс [под застройку], прежде чем начинать расползаться в пространстве. У нас много ветхой и аварийной барачной застройки – ее надо замещать, прежде чем расти дальше. У нас 70% территории завода «Уралмаш» не используется по назначению, так зачем создавать на пяти гектарах леса индустриальный парк? При этом мы должны заботиться о сохранении флоры и фауны. Вот построили «Экспо», осушили болота, а теперь там территория высыхает, реки сохнут, а лягушки поумирали. Нельзя обходиться без поддержания зеленого компонента в городе. И нельзя без постоянного внедрения этой мысли в умы. Конъюнктурные и политические аспекты не должны брать город в заложники».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.17

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