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Публикации за 24.05.17

Свердловская область получит 73 миллиона на подготовку футбольных полей к ЧМ-2018

Свердловская область получит 73 миллиона на подготовку футбольных полей к ЧМ-2018

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств регионам на обновление тренировочных площадок. Деньги получат как те субъекты, в которых будет проходить ЧМ-2018, так и регионы, не принимающие участие в мундиале.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по постановлению премьер-министра 10 регионов получат в общей сумме 369,2 млн рублей. Средства пойдут на «реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тренировочных площадок по перечню согласно приложению». При этом деньги выделяются с расчетом на то, что все профинансированные работы должны быть завершены к 30 декабря 2017 года.

Свердловская область получит транш в 72 млн 915 тысяч рублей. Они должны пойти на реконструкцию трех тренировочных площадок. Максимальная сумма отводится на подготовку к мундиалю МАУ «Спортивный комбинат «Урал» – 31,6 миллионов. Чуть меньшая сумма – 28,9 млн – направлена на работы на «Калининце». Реконструировать тренировочную площадку на стадионе «Химмаш» будут за 12,4 млн рублей.

Согласно распоряжению, самое большое финансирование отведено Калужской области, субъект получит 94,4 миллиона. Краснодарский край и Ростовская область ждут поступления в 51,1 и 40,4 млн рублей соответственно. Субсидия для Мордовии – 31,2 миллиона, для Самарской области – 29,3 миллиона Ставропольский край и Республика Башкотарстан получат по 15 млн и 13,2 млн. Пензенская область получит 11,8 млн рублей. Самое скромное финансирование тренировочных площадок – в Московской области, она ждет 9,7 миллиона.

В описании всех траншей указано, что финансирование идет на реализацию мероприятий по подготовке и проведению ЧМ-2018, однако в Московской, Калужской областях, Ставропольском крае, Башкирии и Пензенской области непосредственно чемпионата не будет, вероятно, поля этих регионов выбраны из-за тесного соседства с городами-участниками.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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